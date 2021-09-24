Главного тренера ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей и дисквалифицировали за мат

Главного тренера ФК «Краснодар» дисквалифицировали на три матча премьер-лиги за мат в отношении судей

О дисквалификации главного тренера ФК «Краснодара» Виктора Ганчаренко сообщили в телеграме клуба. Тренера сняли с трех матчей российской премьер-лиги. Одно отстранение — условно.

Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать тренера на 250 тыс. рублей и установить ему испытательный срок на два года.

Причиной для наказания послужил мат в отношении судей на игре с грозненским «Ахматом» 18 сентября. В протоколе игры говорится, что тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание техзоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».