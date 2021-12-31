Туман над Краснодаром, вид сверху. Фото
Предлагаем полюбоваться, как выглядит туман над Краснодаром с высоты птичьего полета
Краснодарец Евгений Таранжин 30 декабря провел аэрофотосъемку, благодаря которой у нас есть редкая возможность взглянуть на туман сверху.
С высоты птичьего полета граница тумана смотрится весьма живописно.
Читайте также:
Напомним, вчера из-за тумана аэропорт Краснодара полдня не принимал прилетающие самолеты, а сегодня уже отложено восемь вылетающих рейсов.
Вчера, 15:27 ПартнерскийИскусство в металле. Скульптуры кубанских металлургов установили на улицах Абинска