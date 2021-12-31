Туман над Краснодаром, вид сверху. Фото

Краснодарский край

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  • Туман над Краснодаром 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман над Краснодаром 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Предлагаем полюбоваться, как выглядит туман над Краснодаром с высоты птичьего полета

Краснодарец Евгений Таранжин 30 декабря провел аэрофотосъемку, благодаря которой у нас есть редкая возможность взглянуть на туман сверху.

  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

С высоты птичьего полета граница тумана смотрится весьма живописно.

  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
  • Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина
    Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

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Напомним, вчера из-за тумана аэропорт Краснодара полдня не принимал прилетающие самолеты, а сегодня уже отложено восемь вылетающих рейсов.

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