Туман над Краснодаром, вид сверху. Фото

Туман над Краснодаром 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман над Краснодаром 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Предлагаем полюбоваться, как выглядит туман над Краснодаром с высоты птичьего полета

Краснодарец Евгений Таранжин 30 декабря провел аэрофотосъемку, благодаря которой у нас есть редкая возможность взглянуть на туман сверху.

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

С высоты птичьего полета граница тумана смотрится весьма живописно.

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина

Туман в Краснодаре 30 декабря 2021 года © Фото Евгения Таранжина