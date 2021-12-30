Из-за тумана краснодарский аэропорт отправляет рейсы на запасные аэродромы

В аэропорту Краснодара 30 декабря на прилет задержали 14 рейсов, еще 9 направили на посадку в другие города

Краснодар утром 30 декабря накрыл сильный туман. Из-за этого произошли изменения в работе международного аэропорта.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в настоящее время видимость в районе посадочной полосы меняется от 50 до 500 метров. Решение о посадке принимается экипажами самолетов.

Сейчас на прилет задержано 14 рейсов. Девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минводы и Ставрополь. К рейсам, севшими на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана, добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга.

«По данным на 13:00, аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости. Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13:30 до 16:00. С учетом погодных условий, время вылета может корректироваться. Прием воздушных судов осуществляется по 2-й категории ИКАО (САТ II, 30х300 м)», — добавили в пресс-службе.