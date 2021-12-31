Из-за тумана из Краснодара не могут вылететь восемь авиарейсов

Густой туман над Краснодаром вторые сутки подряд создает затруднения для авиаперевозок. Сегодня утром пресс-служба городского пассажирского аэропорта «Пашковский» объявила, что за 31 декабря уже задержано на вылет восемь авиарейсов. Два прилетающих самолета — из Дубаи и Архангельска — совершили посадку на запасном аэродроме, в Минеральных Водах. «Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 10:50 и 12:15 соответственно», уточняет пресс-служба аэропорта.

Прямо сейчас в районе «Пашковского» видимость составляет 350 метров, улучшение погоды прогнозируют после полудня в пятницу. А с пассажирами задержанных на вылет рейсов, как утверждает пресс-служба аэропорта, «работают представители авиакомпаний».

Напомним, что 30 декабря до 14:00 прилетающие самолеты также отправляли на запасные аэродромы, а улетающие задерживали.