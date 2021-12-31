Из-за тумана из Краснодара не могут вылететь восемь авиарейсов

Краснодарский край

Распечатать

  • © http://vac-rossiya.ru
    © http://vac-rossiya.ru

Плохая видимость в окрестностях краснодарского аэропорта утром 31 декабря привела к задержке восьми рейсов

Густой туман над Краснодаром вторые сутки подряд создает затруднения для авиаперевозок. Сегодня утром пресс-служба городского пассажирского аэропорта «Пашковский» объявила, что за 31 декабря уже задержано на вылет восемь авиарейсов. Два прилетающих самолета — из Дубаи и Архангельска — совершили посадку на запасном аэродроме, в Минеральных Водах. «Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 10:50 и 12:15 соответственно», уточняет пресс-служба аэропорта.

Прямо сейчас в районе «Пашковского» видимость составляет 350 метров, улучшение погоды прогнозируют после полудня в пятницу. А с пассажирами задержанных на вылет рейсов, как утверждает пресс-служба аэропорта, «работают представители авиакомпаний».

Напомним, что 30 декабря до 14:00 прилетающие самолеты также отправляли на запасные аэродромы, а улетающие задерживали.

Аэропорты Краснодар Погода

Новости

Полиция опечатала краснодарский ночной клуб «Руки вверх»
Туман над Краснодаром, вид сверху. Фото
Из-за тумана из Краснодара не могут вылететь восемь авиарейсов
Краснодарские медики спели аниковидный рэп под музыку «Наутилус Помпилиус»
Кубанский Минтранс подал в суд на «Яндекс.Такси» и другие агрегаторы
Минюст внес в реестр иноагентов двух участниц Pussy Riot, главреда «Холода» и еще пять человек

Лента новостей

Реклама на сайте