Власти Краснодара назвали сроки строительства новой школы в Фестивальном микрорайоне

В 2022 году в Краснодаре начнут строить школу на 825 человек на проспекте Константина Образцова

Напомним, о строительстве школы по проспекту Константина Образцова в Краснодаре говорили еще в 2018 году. Тогда власти обещали, что она будет рассчитана на 1,1 тыс. человек в смену.

В пресс-службе мэрии 23 декабря сообщили, что школу начнут строить в 2022 году. Учреждение будет рассчитано на 825 учащихся.

Площадь участка под строительство занимает 2,8 га. Раньше эти земли принадлежали застройщику микрорайона. Техническая часть проектной документации уже прошла госэкспертизу. Теперь на экспертизу направили сметную часть. Департамент строительства уже готовит заявку на финансирование проекта.

Заявку планируют отправить в феврале в Минпросвещения РФ. Деньги поступят в бюджет в течение полугода. К строительству приступят в третьем-четвертом квартале 2022 года. Работы будут идти 1,5 года. В эксплуатацию школу введут в 2024 году.

Напомним, к 1 сентября 2024 года в Краснодаре планируют построить еще одну школу. Она будет находиться на улице Григория Пономаренко в Музыкальном микрорайоне. Школа рассчитана на 1,5 тыс. учеников.