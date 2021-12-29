Краснодарские депутаты решили наградить сестру Маргариты Симоньян орденом Дружбы. Повод — освещение стройки Крымского моста

Депутаты «Единой России» на заседании думы Краснодара проголосовали за награждение Алисы Симоньян орденом Дружбы

Депутат от КПРФ Александр Сафронов 29 декабря написал в своем телеграм-аккаунте, что депутаты городской думы от «Единой России» проголосовали за награждение орденом Дружбы Алисы Симоньян, это сестра Маргариты Симоньян.

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Также депутат предоставил журналисту Юга.ру документы, которыми руководствовались чиновники и депутаты для выдвижения и награждения Алисы Симоньян орденом. Согласно тексту письма на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 29 июня 2021 года, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ просит поддержать награждение ряда работников госнаградами. Мотивация — за значительный вклад в информационное освещение строительства Крымского моста. В число кандидатов вошла Алиса Симоньян. 17 декабря из администрации Краснодара в городскую думу Краснодара поступил документ со ссылкой на письмо Минцифры. В нем предлагалось рассмотреть позицию федерального ведомства по поводу награждения кандидатов. Найти Симоньян в этом списке не удалось, однако там была Алиса «Симонян» . «Фракция КПРФ была категорически против, внятных аргументов, почему надо награждать, мы не услышали: говорят — за освещение в СМИ строительства Крымского моста», — написал Сафронов.

В пояснительной записке к проекту решения городской думы, которую подписал депутат Владимир Вербицкий, указано, что в городскую думу из мэрии поступили материалы о выдвижении кандидатур на госнаграды. Там Алиса «Симонян» фигурировала как индивидуальный предприниматель, которая «осуществляет свою деятельность на территории города Краснодара». Так на рассмотрение городской думы был вынесен проект решения «О ходатайстве перед мэром Краснодара о награждении орденом Дружбы». Согласно письму городской думы от 23 декабря, было принято решение «ходатайствовать перед главой Краснодара о награждении Алисы Симоньян орденом Дружбы».

В характеристике на Симоньян говорится, что в 2004 году она окончила КубГУ по специальности «социология», с 2002 года работала в ГТРК «Кубань», в 2005 году стала продюсером службы планирования редакции и сбора информации дирекции вещания на английском языке телеканала Russia Today. Она также работала на должностях замначальника развития пресс-центра РИА «Новости», начальником отдела по работе со СМИ и населением АНО «Оргкомитет Сочи», руководителем представительства ГК «Олимпстрой», советником гендиректора по связям с общественностью ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С 2015 года является индивидуальным предпринимателем. В записке также говорится, что Симоньян во время строительства Крымского моста «грамотно выстраивала работу с сотрудниками мостотрядов и журналистами в режиме 24/7», а также «под непосредственным контролем Симоньян во время строительства Крымского моста участниками формировалось позитивное поле» — и упоминаются прочие заслуги. В конце резюмируется, что Симоньян достойна поощрения в том числе за «активную жизненную позицию, успешный труд и большой личный вклад в развитие сферы информационной деятельности». Как писал The Bell, база СПАРК содержит информацию об ИП на имя Симоньян Алисы Симоновны, зарегистрированном в Краснодарском крае. В качестве основного вида деятельности указан рекламный бизнес. Алиса Симоньян также является сооснователем краснодарской «Ассоциации юных лидеров». Далее издание цитирует слова Маргариты Симоньян о том, что ее сестра отвечала за пиар ЧМ-2018, «лично встречалась с каждым губернатором, брифовала по всем вопросам».

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