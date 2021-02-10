Симоньян выложила пост про «ридненькую Кубань», колорадских жуков и балачку, а Instagram его удалил

Главред RT и уроженка Краснодарского края Маргарита Симоньян 10 февраля пожаловалась, что Instagram удалил ее пост про «ридненькую Кубань»

Маргарита Симоньян накануне опубликовала в своем инстаграме пост, в котором предложила на регулярной основе платить своим подписчикам-пенсионерам вторую пенсию из своих собственных денег.

«Пишите мне в комментариях, если у вас маленькая пенсия, мы проверим данные (к сожалению, мошенников много, и без проверки — никак), и я буду платить вам еще одну такую же пенсию ежемесячно», — написала Симоньян. Однако позже этот пост был удален. Журналистка выложила скриншот сообщения, где сказано, что публикация нарушала правила Instagram и была расценена как спам.

Вслед за этим Симоньян опубликовала новый пост, в котором высказалась по поводу американских санкций. «Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань», — заявила журналистка. Женщина вспомнила запах цветущей вишни в апреле в станице, торговок семечками, которые говорят на балачке и гуляющих индюков. По ее словам, она будет «страшно переживать», если лишится недвижимости в станице в виде «дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей». Все остальное, по уверениям Симоньян, ей «до гульфика».

Тем не менее, Instagram удалил и эту публикацию журналистки, не указав причину такого решения. Полный текст удаленного поста по «ридненькую Кубань» Симоньян выложила в Telegram, написал RT.