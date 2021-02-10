Симоньян выложила пост про «ридненькую Кубань», колорадских жуков и балачку, а Instagram его удалил
Главред RT и уроженка Краснодарского края Маргарита Симоньян 10 февраля пожаловалась, что Instagram удалил ее пост про «ридненькую Кубань»
Маргарита Симоньян накануне опубликовала в своем инстаграме пост, в котором предложила на регулярной основе платить своим подписчикам-пенсионерам вторую пенсию из своих собственных денег.
«Пишите мне в комментариях, если у вас маленькая пенсия, мы проверим данные (к сожалению, мошенников много, и без проверки — никак), и я буду платить вам еще одну такую же пенсию ежемесячно», — написала Симоньян.
Однако позже этот пост был удален. Журналистка выложила скриншот сообщения, где сказано, что публикация нарушала правила Instagram и была расценена как спам.
Вслед за этим Симоньян опубликовала новый пост, в котором высказалась по поводу американских санкций.
«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань», — заявила журналистка.
Женщина вспомнила запах цветущей вишни в апреле в станице, торговок семечками, которые говорят на балачке и гуляющих индюков. По ее словам, она будет «страшно переживать», если лишится недвижимости в станице в виде «дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей».
Все остальное, по уверениям Симоньян, ей «до гульфика».
Тем не менее, Instagram удалил и эту публикацию журналистки, не указав причину такого решения. Полный текст удаленного поста по «ридненькую Кубань» Симоньян выложила в Telegram, написал RT.
Кто такая Маргарита Симоньян
Родилась в 1980 году в Краснодаре. Окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета.
Работала ведущим редактором информационных программ телерадиокомпании «Краснодар», затем стала штатным собкором ВГРК на юге России. В 2002 году вошла в президентский пул журналистов.
В 2005 возглавила новый отечественный телеканал для зарубежного вещания Russia Today. В 2013 году президент Владимир Путин ликвидировал информационное агентство ФГУП «РИА Новости», создав вместо него международное информационное агентство «Россия сегодня». Главным редактором МИА «Россия сегодня» стала Маргарита Симоньян.
В 2020 году Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Алексея Навального выпустил расследование о заработке Маргариты Симоньян и ее мужа, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна. В материале под названием «Паразиты» говорится, что Симоньян и Кеосаян заработали сотни миллионов на контрактах с госструктурами.