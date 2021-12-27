Часть центра Краснодара и Комсомольского района, КСК остались без горячей воды и отопления. Починить обещают к утру
Жители нескольких районов города лишились тепла и горячей воды. В мэрии объяснили, почему
Вечером 27 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал обращение жителя Комсомольского района. Тот рассказал, что в районе нет отопления и горячей воды, а аварийные службы и АТЭК ничего не сообщают. По данным «Туподара», жители мерзнут с 8 утра.
В 20:55 мэрия Краснодара объяснила, что случилось: в некоторых районах сломалась запорная арматура в тепловых камерах. Из-за этого в зданиях снижена температура батарей и наблюдаются перебои в подаче воды. В администрации отметили, что поломка коснулась КСК, части Комсомольского микрорайона (по улице Бородинской) и центра города.
К ремонту уже приступили, теплоснабжение обещают восстановить к утру 28 декабря.
Напомним, 19 декабря в Краснодаре без отопления и горячей воды остались жители улицы Зиповской. В мэрии объяснили повреждение труб бардаком в документах: при бурении рабочие задели теплосеть, которой не было в проекте. На прошлой неделе несколько СНТ жаловалось на отсутствие тепла — теплоснабжение дачных поселков часто зависит от электричества, а сети не справляются с высокой нагрузкой в морозы. Так, жителям товарищества «Знаменский» после видеообращения пообещали увеличить мощность ближайших подстанций.