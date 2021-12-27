Вечером 27 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал обращение жителя Комсомольского района. Тот рассказал, что в районе нет отопления и горячей воды, а аварийные службы и АТЭК ничего не сообщают. По данным «Туподара», жители мерзнут с 8 утра.

В 20:55 мэрия Краснодара объяснила, что случилось: в некоторых районах сломалась запорная арматура в тепловых камерах. Из-за этого в зданиях снижена температура батарей и наблюдаются перебои в подаче воды. В администрации отметили, что поломка коснулась КСК, части Комсомольского микрорайона (по улице Бородинской) и центра города.