Часть центра Краснодара и Комсомольского района, КСК остались без горячей воды и отопления. Починить обещают к утру

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители нескольких районов города лишились тепла и горячей воды. В мэрии объяснили, почему

Вечером 27 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал обращение жителя Комсомольского района. Тот рассказал, что в районе нет отопления и горячей воды, а аварийные службы и АТЭК ничего не сообщают. По данным «Туподара», жители мерзнут с 8 утра.

В 20:55 мэрия Краснодара объяснила, что случилось: в некоторых районах сломалась запорная арматура в тепловых камерах. Из-за этого в зданиях снижена температура батарей и наблюдаются перебои в подаче воды. В администрации отметили, что поломка коснулась КСК, части Комсомольского микрорайона (по улице Бородинской) и центра города.

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Напомним, 19 декабря в Краснодаре без отопления и горячей воды остались жители улицы Зиповской. В мэрии объяснили повреждение труб бардаком в документах: при бурении рабочие задели теплосеть, которой не было в проекте. На прошлой неделе несколько СНТ жаловалось на отсутствие тепла — теплоснабжение дачных поселков часто зависит от электричества, а сети не справляются с высокой нагрузкой в морозы. Так, жителям товарищества «Знаменский» после видеообращения пообещали увеличить мощность ближайших подстанций. 

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