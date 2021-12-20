В мэрии Краснодара объяснили причины двух коммунальных аварий в городе «бардаком» в документах

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о причинах коммунальных аварий в районе Западного обхода и на улице Зиповской. Обе они произошли из-за проблем с технической документацией

Ранее Юга.ру писали, что в районе Западного обхода Краснодара из-за коммунальной аварии жителей улиц Крылатской, Полевой, Колосистой, Лесопосадочной, Пасхальной, Цветной, Екатеринодарской и Семеновской сначала отключили от водоснабжения, а потом пустили по трубам техническую воду для промывки сетей. Промывку труб там постоянно продлевают из-за того, что вода не соответствует СанПину. Позже выяснилось, что вода в трубах заражена из-за повреждения водопровода на улице Средней. В прошлый раз дезинфекцию продлили до 20 декабря. Затем мэр Краснодара Андрей Алексеенко потребовал восстановить подачу воды в течение двух дней.

Сегодня мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-аккаунте, что в районе Западного обхода из-за земельных работ оказались повреждены трубы с водой и канализационные сети, которые были уложены рядом. Причем труб по документам там не было.

«Вчера история частично повторилась . При горизонтальном бурении под свежим асфальтом улицы Зиповской строители повредили тепломагистраль, снабжающую огромный район Краснодара горячей водой и теплом. Аварийный ремонт занял почти сутки. На эту минуту уже началось заполнение системы и скоро тепло вернется во все дома», — написал Алексеенко.

Глава города уточнил, что рабочие повредили трубу буром из-за того, что по документам она была в четыре раза меньше. В обоих случая коммунальные сети делали застройщики, а потом их либо отдавали на баланс мэрии, либо оставляли в собственности компании.

«Есть без вины виноватые строители коммуникаций, есть бардак в документах — а страдают люди. И выход только один — комплексно и детально прорабатывать каждый проект строительства коммуникаций и объектов, а также планомерно наводить порядок в градостроительной документации», — написал мэр.