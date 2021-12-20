В мэрии Краснодара объяснили причины двух коммунальных аварий в городе «бардаком» в документах
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал о причинах коммунальных аварий в районе Западного обхода и на улице Зиповской. Обе они произошли из-за проблем с технической документацией
Ранее Юга.ру писали, что в районе Западного обхода Краснодара из-за коммунальной аварии жителей улиц Крылатской, Полевой, Колосистой, Лесопосадочной, Пасхальной, Цветной, Екатеринодарской и Семеновской сначала отключили от водоснабжения, а потом пустили по трубам техническую воду для промывки сетей. Промывку труб там постоянно продлевают из-за того, что вода не соответствует СанПину. Позже выяснилось, что вода в трубах заражена из-за повреждения водопровода на улице Средней. В прошлый раз дезинфекцию продлили до 20 декабря. Затем мэр Краснодара Андрей Алексеенко потребовал восстановить подачу воды в течение двух дней.
Сегодня мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-аккаунте, что в районе Западного обхода из-за земельных работ оказались повреждены трубы с водой и канализационные сети, которые были уложены рядом. Причем труб по документам там не было.
«Вчера история частично повторилась. При горизонтальном бурении под свежим асфальтом улицы Зиповской строители повредили тепломагистраль, снабжающую огромный район Краснодара горячей водой и теплом. Аварийный ремонт занял почти сутки. На эту минуту уже началось заполнение системы и скоро тепло вернется во все дома», — написал Алексеенко.
Глава города уточнил, что рабочие повредили трубу буром из-за того, что по документам она была в четыре раза меньше. В обоих случая коммунальные сети делали застройщики, а потом их либо отдавали на баланс мэрии, либо оставляли в собственности компании.
«Есть без вины виноватые строители коммуникаций, есть бардак в документах — а страдают люди. И выход только один — комплексно и детально прорабатывать каждый проект строительства коммуникаций и объектов, а также планомерно наводить порядок в градостроительной документации», — написал мэр.