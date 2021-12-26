В Краснодаре к началу рабочей недели откроют улицу 40-летия Победы

В ночь на 27 декабря в Краснодаре откроют движение на улице 40-летия Победы

Напомним, участок дороги на улице 40-летия Победы от Восточной-Кругликовской до Героев-Разведчиков ремонтируют с апреля. Планировалось, что ремонт закончат до 29 декабря.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 13 декабря дал поручение ускорить работы и открыть участок раньше, но в ГИБДД заявили, что из-за отсутствия светофоров и освещения дорога не готова к открытию.

Теперь реконструкцию проезжей части закончили. Движение на участке возобновят в ночь с 26 на 27 декабря. Также с утра понедельника там пустят общественный транспорт.

По стандартным схемам маршрута возобновят движение следующие автобусы:

№ 46 «Центральный колхозный рынок — посёлок Плодородный»;

№ 62 «Мегацентр «Красная Площадь» — ул. им. Генерала Трошева Г.Н»;

№ 101А «Посёлок Плодородный — хутор Октябрьский».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что на улице установили новые остановочные павильоны.