В краснодарском гараже вспыхнул газовый баллон. Есть пострадавшие

Краснодарский край

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  • © Фото издания «Кубанские новости»
    © Фото издания «Кубанские новости»

Четверых краснодарцев госпитализировали 27 декабря после того, как в гараже вспыхнул газовый баллон

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах, вечером 27 декабря в гаражном кооперативе на улице Уральской упал и вспыхнул 100-литровый газовый баллон. 

По данным издания, за вспышкой не последовало возгорание. В результате взрыва пострадала несущая стена строения, сместились две плиты перекрытия. 

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В пресс-службе МВД журналистке Юга.ру рассказали, что с места происшествия госпитализировали четырех людей с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, в июне в краснодарском гараже во время ремонта машины взорвался газ, двухэтажный гараж обрушился. На месте погибли мужчина и женщина, двоих мужчин госпитализировали с ожогами. По факту гибели девушки и травмирования двух человек следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как писали Юга.ру, в августе газ взорвался газ в четырехэтажном доме Краснодара, один человек погиб и двое пострадали.

Взрыв Газ Происшествия

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