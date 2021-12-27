В краснодарском гараже вспыхнул газовый баллон. Есть пострадавшие

Четверых краснодарцев госпитализировали 27 декабря после того, как в гараже вспыхнул газовый баллон

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах, вечером 27 декабря в гаражном кооперативе на улице Уральской упал и вспыхнул 100-литровый газовый баллон.

По данным издания, за вспышкой не последовало возгорание. В результате взрыва пострадала несущая стена строения, сместились две плиты перекрытия.