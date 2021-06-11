В Краснодаре во время ремонта автомобиля в гараже взорвался газ. Есть погибший и пострадавшие

Краснодарский край

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Вечером 10 июня в Краснодаре обрушился двухэтажный гараж, один человек погиб, двое пострадали

ЧП произошло в двухэтажном гаражном боксе на улице Тихорецкой. Газовый «хлопок» случился в то время, когда трое мужчин занимались в гараже ремонтом автомобиля.

Постройка обрушилась, один мужчина погиб. Еще двое попали в больницу с термическими ожогами разной степени тяжести.

Следователи Прикубанского округа начали доследственную проверку, осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение, сообщили вечером 10 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обновлено 11 июня в 10:50: Вечером после трагедии в соцсетях написали, что при взрыве погибла девушка, ей оторвало голову. 11 июня на месте происшествия побывала корреспондент портала 93.ru и пообщалась с очевидцами. По свидетельству людей, взорвался газовый баллон, взрыв уничтожил три гаража. Очевидцы показали журналистке фотографию погибшей девушки, у неё отсутствовала голова. Отметим, что в СК сообщили о смерти мужчины, про гибель девушки официальных комментариев не поступало.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае вечером 31 июля 2020 года произошел взрыв и пожар на заправке, пострадали три человека. 22 января 2021 года в Краснодаре загорелся закрытый торговый павильон площадью 150 кв. метров. Один человек погиб на месте, еще несколько пострадали. Выяснилось, что сдетонировал газовый баллон в ларьке с шаурмой.

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