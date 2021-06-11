В Краснодаре во время ремонта автомобиля в гараже взорвался газ. Есть погибший и пострадавшие

Вечером 10 июня в Краснодаре обрушился двухэтажный гараж, один человек погиб, двое пострадали

ЧП произошло в двухэтажном гаражном боксе на улице Тихорецкой. Газовый «хлопок» случился в то время, когда трое мужчин занимались в гараже ремонтом автомобиля.

Постройка обрушилась, один мужчина погиб. Еще двое попали в больницу с термическими ожогами разной степени тяжести.

Следователи Прикубанского округа начали доследственную проверку, осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение, сообщили вечером 10 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.