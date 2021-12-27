В Динской во время пожара погиб пенсионер

Утром 26 декабря в Динской во время пожара в собственном доме погиб 86-летний пенсионер

Трагедия в Динской произошла утром 26 декабря в доме по улице Широкой. Около 10:30 соседи мужчины заметили, что его дом горит, и вызвали пожарных. Спасатели приехали в 10:37 и установили, что огонь охватил 20 кв. метров.

Полностью пожар ликвидировали в 11:04. В тушении принимали участие 8 человек и 3 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После того, как пожарные потушили огонь, в одной из комнат дома они обнаружили тело хозяина дома. Им оказался 86-летний пенсионер. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сказали, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Как писали Юга.ру, в ночь на 20 декабря во время пожара в доме в Анапе погибла пенсионерка. Погибшей было 73 года. СК проводит проверку.