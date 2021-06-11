СК: В Краснодаре погибла женщина во время обрушения гаража, еще двое — в реанимации

После обрушения гаража из-за взрыва газа в Краснодаре СК возбудил уголовное дело. Вот что известно о случившемся

Напомним, накануне вечером на улице Тихорецкой обрушился двухэтажный гараж. По версии СК, там случился «газовый хлопок». По словам очевидцев, взорвался газовый баллон.

О случившемся рассказали в 22:00 в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Изначально в ведомстве сообщили, что в гараже находились трое мужчин, которые ремонтировали автомобиль. Один из них погиб на месте, двое были госпитализированы с термическими ожогами. 11 июня в пресс-службе уточнили информацию. Выяснилось, что погибла 27-летняя женщина. Пострадали 35-летний мужчина и 45-летняя женщина. Они находятся в реанимации.

Бокс обрушился в гаражно-строительном кооперативе возле стадиона «Краснодар». Взрыв произошел между 19:00 и 20:00, рассказал корреспонденту портала 93.ru председатель ГСК. Ударной волной разрушило три двухэтажных гаража — у одного повредило стену, а у некоторых выбило стекла. По словам очевидцев, в гараже ремонтировали микроавтобус. В машине был газовый баллон, который сдетонировал.

В пресс-службе СК рассказали, что пострадавший мужчина арендовал гараж и занимался в нем ремонтом и реставрацией автомобилей. Погибшая была его родственницей. Причины и очаг детонации, а также все обстоятельства случившегося еще выясняются.

По факту гибели девушки и травмирования двух человек следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.