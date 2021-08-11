Ночью взорвался газ в многоквартирном доме Пашковского микрорайона Краснодара. Есть погибший и пострадавшие

Краснодарский край

Распечатать

Ночью 11 августа в Пашковской произошел пожар из-за взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Орджоникидзе

Инцидент произошел в Пашковском микрорайоне, в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 00:57.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира, а огонь распространился на площади 20 кв. метров. Была проведена эвакуация жителей дома. В 1:33 полностью потушили огонь.

На месте работали 84 человек и 28 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром глава Краснодара Евгений Первышов посетил место происшествия, где провел оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. В своем телеграме Первышов сообщил, что предварительная причина пожара — взрыв газа.

В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали — их направили в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы.

Всего в доме проживали 53 человека, из них 10 детей. Жителей заселили в гостиницу «Кавказ». Первышов отметил, что их обеспечат питанием и горячей водой, а в гостинице они «будут проживать, сколько им потребуется».

Оперативным штабом руководит заместитель мэра Андрей Дорошев. На месте введен локальный режим ЧС — здесь работают полицейские, следственный комитет, специалисты МЧС и сотрудники Службы спасения.

Сейчас проводится оценка технического состояния здания, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания.

Мэр сообщил, что жителям положена компенсация, но ее размер будет зависеть от ущерба.

Взрыв Евгений Первышов Краснодар МЧС Пожары смерть

Новости

На строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре дадут еще денег, чтобы достроить его в 2023 году
У восьмилетнего Тёмы из Тимашевска тяжелая потеря слуха. Как можно помочь?
Ночью взорвался газ в многоквартирном доме Пашковского микрорайона Краснодара. Есть погибший и пострадавшие
На Кубани обещают опасные погодные явления
Фанаты ФК «Кубань» выкупили эмблему своего любимого клуба
В Адыгею прибыли санитарные автомобили для медпомощи

Лента новостей

Красно- и белодарский край
Вчера, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
9 августа, 12:23
«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов
4 августа, 08:02
Кубаньезе, свекрошка и другие чудо‑рецепты из местных продуктов

Реклама на портале