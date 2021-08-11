Ночью взорвался газ в многоквартирном доме Пашковского микрорайона Краснодара. Есть погибший и пострадавшие
Ночью 11 августа в Пашковской произошел пожар из-за взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Орджоникидзе
Инцидент произошел в Пашковском микрорайоне, в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 00:57.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира, а огонь распространился на площади 20 кв. метров. Была проведена эвакуация жителей дома. В 1:33 полностью потушили огонь.
На месте работали 84 человек и 28 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Утром глава Краснодара Евгений Первышов посетил место происшествия, где провел оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. В своем телеграме Первышов сообщил, что предварительная причина пожара — взрыв газа.
В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали — их направили в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы.
Всего в доме проживали 53 человека, из них 10 детей. Жителей заселили в гостиницу «Кавказ». Первышов отметил, что их обеспечат питанием и горячей водой, а в гостинице они «будут проживать, сколько им потребуется».
Оперативным штабом руководит заместитель мэра Андрей Дорошев. На месте введен локальный режим ЧС — здесь работают полицейские, следственный комитет, специалисты МЧС и сотрудники Службы спасения.
Сейчас проводится оценка технического состояния здания, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания.
Мэр сообщил, что жителям положена компенсация, но ее размер будет зависеть от ущерба.