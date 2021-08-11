Ночью 11 августа в Пашковской произошел пожар из-за взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Орджоникидзе

Инцидент произошел в Пашковском микрорайоне, в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 00:57.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира, а огонь распространился на площади 20 кв. метров. Была проведена эвакуация жителей дома. В 1:33 полностью потушили огонь.

На месте работали 84 человек и 28 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.