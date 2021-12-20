В Сочи при пожаре погибло двое мужчин

Предположительно, возгорание произошло из-за неправильного использования бытовых приборов и курения в помещении.

Рано утром 20 декабря в поселке Красная Поляна загорелся нежилой дом на улице Ачишховской. Соседи вызвали пожарных, которые обнаружили на месте тела двух погибших мужчин — возможно, приезжих в возрасте 30 и 44 лет.

Сейчас следственный отдел по Адлерскому району устанавливает обстоятельства случившегося, определяет точную причину и очаг возгорания. Во время доследственной проверки проведут пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Напомним, в Сочи 30 ноября загорелся двухэтажный дом, а 14 декабря крупный пожар произошел на смотровой площадке рядом с башней Ахун.