В Сочи загорелся двухэтажный дом

О пожаре стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «ЧП Сочи» очевидцы сообщили, что на горе в поселке Лоо горит дом. Происшествия сняли на видео. На кадрах видно огонь и пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел около 15:20 на улице Плановой в поселке Нижнее Лоо. В 15:24 на место происшествия прибыли пожарные и установили, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Полность потушили в 16:20. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Ликвидировали огонь 23 пожарных с помощью 7 единиц спецтехники.