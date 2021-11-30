В Сочи загорелся двухэтажный дом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео из телеграма «Чп Сочи», t.me/chp_sochi
    © Кадр из видео из телеграма «Чп Сочи», t.me/chp_sochi

Днем 30 ноября в Нижнем Лоо 23 спасателя тушили двухэтажный дом

О пожаре стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «ЧП Сочи» очевидцы сообщили, что на горе в поселке Лоо горит дом. Происшествия сняли на видео. На кадрах видно огонь и пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел около 15:20 на улице Плановой в поселке Нижнее Лоо. В 15:24 на место происшествия прибыли пожарные и  установили, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составила 120 кв. метров.

Полность потушили в 16:20. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Ликвидировали огонь 23 пожарных с помощью 7 единиц спецтехники. 

Как писали Юга.ру, накануне крупный пожар произошел в Темрюкском районе. Там загорелся винзавод. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв.м.

Пожары Сочи

Новости

В Сочи загорелся двухэтажный дом
В Краснодаре отремонтируют улицу Круговую
Артем Доронин уволился с поста вице-мэра Краснодара
На Кубани снова наблюдается отрицательная динамика Covid-19. За сутки выявили 882 заражения
В Сочи грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Краснодаре откроется выставка «Дыхание Севера»

Лента новостей

Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
Вчера, 17:17
Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Вчера, 15:47 Партнерский
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Росбанк рассказал о планах развития до 2025 года
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте