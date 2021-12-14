В Сочи произошел крупный пожар на смотровой площадке рядом с башней Ахун

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Вечером 14 декабря на горе Ахун загорелись беседки. Площадь пожара составила 500 кв. метров

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло около 19:44 — в это время поступило первое сообщение о пожаре на смотровой площадке у башни Ахун.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 20:04 на место случившегося приехали спасатели. Пожарная разведка показала, что площадь огня составляла 500 кв. метров, там загорелись некапитальные строения. Полностью потушить огонь удалось в 21:11.

На месте работали 28 человек и 2 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

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