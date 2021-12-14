В Сочи произошел крупный пожар на смотровой площадке рядом с башней Ахун

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло около 19:44 — в это время поступило первое сообщение о пожаре на смотровой площадке у башни Ахун.

В 20:04 на место случившегося приехали спасатели. Пожарная разведка показала, что площадь огня составляла 500 кв. метров, там загорелись некапитальные строения. Полностью потушить огонь удалось в 21:11.

На месте работали 28 человек и 2 единицы техники. О пострадавших не сообщается.