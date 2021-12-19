Население Сочи превысило 650 тыс. человек по предварительной переписи

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что за последние 10 лет население курорта увеличилось более, чем на 200 тыс. человек

«Результаты переписи еще не обнародованы, но мы знаем, что мы явно вышли за цифру 650 тыс. Сегодня система пересчитывает все, данные обрабатываются. Пока подведения итогов не было. Но вы прекрасно видите, что с каждым днем с каждым годом в нашем городе становится все больше и больше людей», — процитировал мэра Сочи Алексея Копайгородского «Интерфакс».

Также он заявил, что власти уделяют особое внимание соцобъектам, инфраструктуре и достопримечательностям. Мэр добавил, что спрос на недвижимость Сочи растет постоянно. «Все жители России любят наш город и пытаются сделать так, чтобы у них здесь было жилье, и они жили в нашем городе», — подчеркнул мэр.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре Краснодарский край стал лидером по росту цен на жилье: за год цена за кв. метр на курортах Кубани в среднем увеличилась на 100%. Ранее мэр Краснодара объяснил рост стоимости жилья ценами на стройматериалы.

С 25 октября по 14 ноября в РФ велась перепись населения. Это важный инструмент социальной политики страны. Подробнее об этом можно почитать в статье Юга.ру. 17 ноября власти заявили, что по предварительным подсчетам население Краснодара достигло 1,7 млн человек.

Алексей Копайгородский Курорты и туризм Перепись населения Сочи

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Население Сочи превысило 650 тыс. человек по предварительной переписи
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