Всероссийская перепись населения — как пройти ее по новым правилам и зачем это вообще нужно
С понедельника в гости к краснодарцам стали приходить молодые люди в синих форменных жилетах, а в электронные почтовые ящики — письма от «Госуслуг». Это верная примета того, что стартовала «ВПН-2020», всероссийская перепись населения.
Как узнать, настоящего ли переписчика вы видите перед собой? Как пройти перепись, не встречаясь лично ни с кем? По-прежнему ли можно указывать «казак» или «хоббит» в графе «национальность»? Юга.ру собрали ответы на эти и другие вопросы относительно того, как нас всех будут считать.
Зачем вообще нужна перепись населения?
Для государства это важный инструмент формирования социально-экономической политики. На основе переписей формируются стратегические планы регионов, размеры и типы льгот. К примеру, после Всесоюзной переписи 1926 года в СССР решили, где следует строить 3 тыс. новых заводов. А после переписи 2002 года была создана программа материнского капитала.
«Без переписи, которая выверяет ошибки статистики, накопленные за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. Это наиболее достоверные данные о населении, которые нужны для принятия всех решений», — объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич в интервью РБК.
Почему на символике переписи 2020 год?
Согласно Федеральному закону «О всероссийской переписи населения», это мероприятие должно проводиться не реже, чем раз в десять лет. Государство планировало устроить всё в прошлом году, однако помешала пандемия.
При этом все работы по созданию логотипа и дизайна уже были оплачены и проведены еще в 2018–19 годах. Так что фирменный стиль решили не переделывать. Тем более что есть и более масштабные примеры подобной экономии ресурсов: Олимпиада-2020 (по факту прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года), Евро-2020 (с 11 июня по 11 июля 2021-го).
Можно ли переписаться бесконтактно?
Переписи по телефону не предусмотрено. Зато ее можно пройти онлайн — на сайте «Госуслуги». Сделать это можно в любое время суток и из любой точки мира — если у вас есть стандартная или подтвержденная учетная запись. При этом можно делать длинные паузы (например, если вдруг вас отвлекли срочные дела), сохранив уже заполненные результаты.
Также этим способом можно внести в переписные листы членов вашей семьи.
«Я заполнил на «Госуслугах» бланки за нас четверых, — рассказывает Федор Пономарев, женатый отец двоих детей. — В ответ они прислали QR-коды, которые можно будет показать переписчикам, когда они придут к нам домой».
Получается, переписчики всё-таки будут ходить по домам?
Да. Волонтерам ВПН-2020 поставлена цель обойти все жилые помещения в стране. Еще одна цель при этом — минимизировать риски распространения коронавируса.
«Мы соблюдаем все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, — утверждает временно исполняющий обязанности руководителя Краснодарстата Андрей Бредищев. — Наши переписчики не имеют судимостей, работают в масках и перчатках, им предписано соблюдать дистанцию не менее чем в полтора метра при общении с жителями. Им рекомендовано не находиться с хозяевами в закрытом помещении. Если это квартира — они предложат выйти на лестничную площадку. Если частный дом — пообщаться во дворе».
Также Андрей Бредищев добавил, что участников интернет-переписи, заполнивших переписные листы на портале «Госуслуги», переписчик посетит с целью сверки цифровых кодов. А дома тех, кто самостоятельно посетит стационарный переписной участок, и вовсе будут исключены из маршрутов переписчиков.
Стационарный переписной участок? Что это?
Это некое помещение, куда можно прийти и ответить дежурному сотруднику на вопросы из переписного бланка (к слову, не предъявляя никаких документов). На Кубани будет работать 1735 таких участков. Их адреса и время работы можно посмотреть на сайтах Краснодарстата и администраций муниципальных образований (вот, например, Краснодар).
Также пройти перепись можно в любом МФЦ.
Как узнать, настоящий ли переписчик?
У переписчика должны быть фирменные атрибуты: жилет, сумка и шарф с символикой переписи и Росстата, электронный планшет, правильно надетые маска и перчатки.
«Главное — переписчик должен иметь удостоверение, которое полностью защищено водными знаками, с подписью руководителя Росстата и печатью, — добавляет Андрей Бредихин. — Подделать удостоверение невозможно, и данные в нем должны совпадать с данными паспорта переписчика».
Если у вас всё же возникли сомнения, можно позвонить участковому, на переписной участок или на телефон горячей линии (8-800-707-20-20), чтобы уточнить фамилию вашего переписчика.
А вот у вас переписчик не должен спрашивать никаких документов. Равно как и задавать вопросы наподобие «сколько вы зарабатываете», «давно ли вам приносили пенсию» и тому подобное.
О чём спрашивают?
У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов: два для постоянных жителей России, еще один — для временно находящихся в России иностранцев.
Постоянным жителям России будет задано 33 вопроса: 23 относительно социально-демографических характеристик (национальность, владение языками, образование, источник средств к существованию и т.п.) и 10 о жилищных условиях (площадь жилья, виды благоустройства и так далее). Для иностранцев вопросов всего семь. Все данные будут записываться с ваших слов, никаких документов предъявлять не следует.
В центры обработки обещают вводить данные в обезличенном виде — установить, кого именно опрашивали, будет, по заверениям организаторов, невозможно.
«Мне показалось, что в этом году анкета скромнее, чем 11 лет назад, — говорит журналист Юга.ру Иолина Грибкова, которая работала волонтером в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года. — Хотя есть вопрос, проживают ли со мной мать или отец — не понимаю, зачем для статистики эта информация. К чему им знать, проживаю ли я с мужем под одной крышей, тоже не совсем ясно. Зато порадовало, что в пункте про владение иностранными языками теперь можно выбрать русский жестовый язык».
Зачем в бланках вопросы про стены дома и про туалет?
Действительно, в бланке формы «П» собраны вопросы о жилище участников переписи: от года постройки дома и материала стен до, казалось бы, таких деликатных деталей, как наличие обогреваемого туалета. Тем не менее для государства эта информация важна.
«От полученных в ходе переписи данных зависит инфраструктурное и социальное развитие города и его отдельных районов», — отмечает Станислав Харьковский, директор департамента внутренней политики Краснодара.
Можно ли отказаться от участия в переписи или пройти ее дважды?
Участие в переписи населения — дело добровольное, и никто вас штрафовать в случае отказа не будет. При этом, по данным пресс-службы Краснодарстата, «как показывает практика проведения предыдущих переписей, количество отказов от участия в переписи в Краснодарском крае минимально. Мы рассчитываем, что население будет идти на контакт с переписчиком».
Также в ведомстве добавили, что «дублирование при переписи исключено, так как при обработке данных будет проводиться сопоставление заполненных электронных листов».
Можно ли записать себя казаком или эльфом?
«Статья 26 Конституции Российской Федерации в части самоопределения населения по вопросу о национальной принадлежности будет соблюдаться неукоснительно, — уверяет врио руководителя Краснодарстата Андрей Бредихин. — В поле ответа будет внесено именно то, как этот ответ сформулирует респондент. Нет никаких ограничений или «выпадающих справочников» для выбора национальности, переписчикам категорически запрещено подсказывать ответ или ставить его под сомнение. Более того, для тех, кто затрудняется в определении национальности (например, дети в смешанных браках), в этой графе впервые можно будет указать несколько вариантов ответа, вписав национальности через запятую».
Также Бредихин добавил, что в базе данных переписи сохранятся все полученные варианты ответов, включая формулировки, не соответствующие этнологическому понятию «национальность» (джедаи, хоббиты и пр.). По его словам, количество таких ответов обычно бывает незначительным, так что их в итогах переписи, скорее всего, объединят в группе «Другие ответы на вопрос о национальной принадлежности», и на реальные данные они не повлияют.
Предусмотрена ли ответственность за заведомо ложную информацию?
«Нет, все ответы заносятся в планшет исключительно со слов опрашиваемого, — отвечает Бредихин. — Другое дело, что, участвуя в переписи, каждый помогает разрабатывать социальные программы, касающиеся той группы людей, к которой участник себя относит. Понятно, что при искажении информации достоверность данных снижается. Поэтому я советую подходить к заполнению переписного листа серьезно».
Таким образом, если не знаете точного ответа на какой-то вопрос (к примеру, «год постройки вашего жилища»), лучше всего просто говорить «не знаю».
Долго ли это всё продлится?
Волонтеры будут ходить по домам до 14 ноября. До этой же даты работают переписные пункты. А портал «Госуслуги» закончит принимать данные по переписи 8 ноября.
При этом в труднодоступных районах России перепись стартовала 1 апреля и закончится 20 декабря. «Куда-то можно добраться только по зимнику, а где-то надо ждать лета, чтобы доплыть на лодке, — написано на официальном сайте ВПН-2020. — В каждом случае будет выбран оптимальный способ передвижения. Цель переписи — учесть каждого жителя страны».
Когда опубликуют итоги переписи?
При подсчете результатов будут использоваться те же электронно-вычислительные мощности, что помогали подводить итоги единого дня голосования 19 сентября 2021 года. Предварительные итоги планируют опубликовать в следующем апреле.