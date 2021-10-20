Всероссийская перепись населения — как пройти ее по новым правилам и зачем это вообще нужно

С понедельника в гости к краснодарцам стали приходить молодые люди в синих форменных жилетах, а в электронные почтовые ящики — письма от «Госуслуг». Это верная примета того, что стартовала «ВПН-2020», всероссийская перепись населения. Как узнать, настоящего ли переписчика вы видите перед собой? Как пройти перепись, не встречаясь лично ни с кем? По-прежнему ли можно указывать «казак» или «хоббит» в графе «национальность»? Юга.ру собрали ответы на эти и другие вопросы относительно того, как нас всех будут считать. Зачем вообще нужна перепись населения? Для государства это важный инструмент формирования социально-экономической политики. На основе переписей формируются стратегические планы регионов, размеры и типы льгот. К примеру, после Всесоюзной переписи 1926 года в СССР решили, где следует строить 3 тыс. новых заводов. А после переписи 2002 года была создана программа материнского капитала. «Без переписи, которая выверяет ошибки статистики, накопленные за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. Это наиболее достоверные данные о населении, которые нужны для принятия всех решений», — объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич в интервью РБК.

Почему на символике переписи 2020 год? Согласно Федеральному закону «О всероссийской переписи населения», это мероприятие должно проводиться не реже, чем раз в десять лет. Государство планировало устроить всё в прошлом году, однако помешала пандемия. При этом все работы по созданию логотипа и дизайна уже были оплачены и проведены еще в 2018–19 годах. Так что фирменный стиль решили не переделывать. Тем более что есть и более масштабные примеры подобной экономии ресурсов: Олимпиада-2020 (по факту прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года), Евро-2020 (с 11 июня по 11 июля 2021-го). Можно ли переписаться бесконтактно? Переписи по телефону не предусмотрено. Зато ее можно пройти онлайн — на сайте «Госуслуги». Сделать это можно в любое время суток и из любой точки мира — если у вас есть стандартная или подтвержденная учетная запись. При этом можно делать длинные паузы (например, если вдруг вас отвлекли срочные дела), сохранив уже заполненные результаты. Также этим способом можно внести в переписные листы членов вашей семьи. «Я заполнил на «Госуслугах» бланки за нас четверых, — рассказывает Федор Пономарев, женатый отец двоих детей. — В ответ они прислали QR-коды, которые можно будет показать переписчикам, когда они придут к нам домой». Получается, переписчики всё-таки будут ходить по домам? Да. Волонтерам ВПН-2020 поставлена цель обойти все жилые помещения в стране. Еще одна цель при этом — минимизировать риски распространения коронавируса. «Мы соблюдаем все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, — утверждает временно исполняющий обязанности руководителя Краснодарстата Андрей Бредищев. — Наши переписчики не имеют судимостей, работают в масках и перчатках, им предписано соблюдать дистанцию не менее чем в полтора метра при общении с жителями. Им рекомендовано не находиться с хозяевами в закрытом помещении. Если это квартира — они предложат выйти на лестничную площадку. Если частный дом — пообщаться во дворе».

Также Андрей Бредищев добавил, что участников интернет-переписи, заполнивших переписные листы на портале «Госуслуги», переписчик посетит с целью сверки цифровых кодов. А дома тех, кто самостоятельно посетит стационарный переписной участок, и вовсе будут исключены из маршрутов переписчиков. Стационарный переписной участок? Что это? Это некое помещение, куда можно прийти и ответить дежурному сотруднику на вопросы из переписного бланка (к слову, не предъявляя никаких документов). На Кубани будет работать 1735 таких участков. Их адреса и время работы можно посмотреть на сайтах Краснодарстата и администраций муниципальных образований (вот, например, Краснодар). Также пройти перепись можно в любом МФЦ. Как узнать, настоящий ли переписчик? У переписчика должны быть фирменные атрибуты: жилет, сумка и шарф с символикой переписи и Росстата, электронный планшет, правильно надетые маска и перчатки. «Главное — переписчик должен иметь удостоверение, которое полностью защищено водными знаками, с подписью руководителя Росстата и печатью, — добавляет Андрей Бредихин. — Подделать удостоверение невозможно, и данные в нем должны совпадать с данными паспорта переписчика». Если у вас всё же возникли сомнения, можно позвонить участковому, на переписной участок или на телефон горячей линии (8-800-707-20-20), чтобы уточнить фамилию вашего переписчика.

А вот у вас переписчик не должен спрашивать никаких документов. Равно как и задавать вопросы наподобие «сколько вы зарабатываете», «давно ли вам приносили пенсию» и тому подобное. О чём спрашивают? У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов: два для постоянных жителей России, еще один — для временно находящихся в России иностранцев. Постоянным жителям России будет задано 33 вопроса: 23 относительно социально-демографических характеристик (национальность, владение языками, образование, источник средств к существованию и т.п.) и 10 о жилищных условиях (площадь жилья, виды благоустройства и так далее). Для иностранцев вопросов всего семь. Все данные будут записываться с ваших слов, никаких документов предъявлять не следует. В центры обработки обещают вводить данные в обезличенном виде — установить, кого именно опрашивали, будет, по заверениям организаторов, невозможно.

«Мне показалось, что в этом году анкета скромнее, чем 11 лет назад, — говорит журналист Юга.ру Иолина Грибкова, которая работала волонтером в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года. — Хотя есть вопрос, проживают ли со мной мать или отец — не понимаю, зачем для статистики эта информация. К чему им знать, проживаю ли я с мужем под одной крышей, тоже не совсем ясно. Зато порадовало, что в пункте про владение иностранными языками теперь можно выбрать русский жестовый язык». Зачем в бланках вопросы про стены дома и про туалет? Действительно, в бланке формы «П» собраны вопросы о жилище участников переписи: от года постройки дома и материала стен до, казалось бы, таких деликатных деталей, как наличие обогреваемого туалета. Тем не менее для государства эта информация важна. «От полученных в ходе переписи данных зависит инфраструктурное и социальное развитие города и его отдельных районов», — отмечает Станислав Харьковский, директор департамента внутренней политики Краснодара. Можно ли отказаться от участия в переписи или пройти ее дважды? Участие в переписи населения — дело добровольное, и никто вас штрафовать в случае отказа не будет. При этом, по данным пресс-службы Краснодарстата, «как показывает практика проведения предыдущих переписей, количество отказов от участия в переписи в Краснодарском крае минимально. Мы рассчитываем, что население будет идти на контакт с переписчиком». Также в ведомстве добавили, что «дублирование при переписи исключено, так как при обработке данных будет проводиться сопоставление заполненных электронных листов».