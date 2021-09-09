Краснодарский край стал лидером по росту цен на жилье

Краснодарский край, Вся Россия

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За прошлый год цена за квадратный метр на курортах Кубани в среднем увеличилась на 100%

В последний год жилая недвижимость сильнее всего подорожала в туристических городах России, рассказали эксперты порталу РИА «Новости».

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, без учета Москвы, в топ городов России по росту средних цен за квадратный метр на первичном рынке вошли:

  • Туапсе (132 тыс. рублей, прирост с августа 2020 года — 120%);
  • Новороссийск (135 тыс., +118%);
  • Краснодар (110 тыс., +115%);
  • Сочи (271 тыс., +113%);
  • Геленджик (185 тыс., +105%);
  • Анапа (135 тыс., +93%);

Эксперт рассказала, что большинство этих городов расположено в туристических местах, а люди, покупающие там квартиры, рассчитывают выгодно сдавать их в аренду.

Как писали Юга.ру, в июле в Сочи временно запретили строить многоэтажки, а мэр Краснодара объяснил подорожание квартир в городе многократным ростом цен на строительные материалы, при этом в Краснодаре проектируют еще один микрорайон, рассчитанный на 200 тыс. человек.

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