Краснодарский край стал лидером по росту цен на жилье
За прошлый год цена за квадратный метр на курортах Кубани в среднем увеличилась на 100%
В последний год жилая недвижимость сильнее всего подорожала в туристических городах России, рассказали эксперты порталу РИА «Новости».
По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, без учета Москвы, в топ городов России по росту средних цен за квадратный метр на первичном рынке вошли:
- Туапсе (132 тыс. рублей, прирост с августа 2020 года — 120%);
- Новороссийск (135 тыс., +118%);
- Краснодар (110 тыс., +115%);
- Сочи (271 тыс., +113%);
- Геленджик (185 тыс., +105%);
- Анапа (135 тыс., +93%);
Эксперт рассказала, что большинство этих городов расположено в туристических местах, а люди, покупающие там квартиры, рассчитывают выгодно сдавать их в аренду.
Как писали Юга.ру, в июле в Сочи временно запретили строить многоэтажки, а мэр Краснодара объяснил подорожание квартир в городе многократным ростом цен на строительные материалы, при этом в Краснодаре проектируют еще один микрорайон, рассчитанный на 200 тыс. человек.