Краснодарский край стал лидером по росту цен на жилье

За прошлый год цена за квадратный метр на курортах Кубани в среднем увеличилась на 100%

В последний год жилая недвижимость сильнее всего подорожала в туристических городах России, рассказали эксперты порталу РИА «Новости» .

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, без учета Москвы, в топ городов России по росту средних цен за квадратный метр на первичном рынке вошли:

Туапсе (132 тыс. рублей, прирост с августа 2020 года — 120%);

Новороссийск (135 тыс., +118%);

Краснодар (110 тыс., +115%);

Сочи (271 тыс., +113%);

Геленджик (185 тыс., +105%);

Анапа (135 тыс., +93%);

Эксперт рассказала, что большинство этих городов расположено в туристических местах, а люди, покупающие там квартиры, рассчитывают выгодно сдавать их в аренду.

Как писали Юга.ру, в июле в Сочи временно запретили строить многоэтажки, а мэр Краснодара объяснил подорожание квартир в городе многократным ростом цен на строительные материалы, при этом в Краснодаре проектируют еще один микрорайон, рассчитанный на 200 тыс. человек.