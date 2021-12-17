В Новороссийске спасли кота, который на три дня застрял под крыльцом

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Алексея Одерова instagram.com/alekseioderov
    © Фото из инстаграма Алексея Одерова instagram.com/alekseioderov

Новороссийские спасатели помогли коту, который несколько дней не мог выбраться из-под крыльца жилого дома

О спасении животного рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. В службу за помощью обратилась девушка, которая обнаружила кота под крыльцом многоквартирного дома на улице Волгоградской. 

Спасатели вытащили животное с помощью удавки и передали девушке. До этого кот не мог выбраться из-под крыльца не меньше трех дней.

В разговоре с журналисткой Юга.ру Одеров отметил, что о дальнейшей судьбе кота не знает, однако обычно спасенных уличных животных заявители забирают себе. 

Напомним, недавно сотрудники ДПС и волонтеры «Собачьего ангела» спасли парализованную собаку на трассе в Анапском районе. Сегодня в Анапе представили домики для котов, которые установят на набережной, чтобы животные не замерзли зимой. А под Краснодаром уже 18 лет собираются построить приют для собак, чтобы они реже кусали людей.

Животные Котики Новороссийск Спасение

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