В Краснодаре снова появились делиниаторы. Или нет?

Краснодарский край

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  • Пересечение улицы Зиповской и Ростовского шоссе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Пересечение улицы Зиповской и Ростовского шоссе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе в Краснодаре установили разделитель полос

Днем 13 декабря в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе появились бетонные столбы. Авторы канала предположили, что такие ограничители не позволят автомобилистам заезжать на чужую полосу, нарушая правила. 

Через несколько часов стало понятно, что бетонные конструкции превращаются в бордюр.

  • Пересечение улицы Московской и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Пересечение улицы Московской и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • Пересечение улицы Московской и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Пересечение улицы Московской и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В мэрии Краснодара подтвердили, что рабочие монтируют бордюры для островка безопасности.

Островок безопасности — элемент обустройства дороги для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. Островок безопасности выделяется бордюрным камнем или другими средствами, разделяет полосы движение машин и велосипедистов, отделяет проезжую часть от трамвайных путей.

Отметим, что на пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе действуют только подземные пешеходные переходы.

Как писали Юга.ру, в прошлом году власти Краснодара решили демонтировать все делиниаторы и не устанавливать новые: водители авто часто повреждают их, а ремонт обходится дорого.

Делиниатор — это техническое устройство, предназначенное для разделения или перенаправления транспортных потоков. Их устанавливают в местах проведения ремонта дорог, обустройства выделенных полос и на аварийно опасных участках.

К декабрю 2020 года делиниаторы убрали и с данного участка дороги, и на пересечении улицы Солнечной с Ростовским шоссе. Там новых конструкций пока не появилось.

  • Пересечение улицы Солнечной и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Пересечение улицы Солнечной и Ростовского шоссе © фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Напомним, в ноябре участок улицы Зиповской от Ростовского Шоссе до Московской закрыли на две недели для ремонта. В марте 2020 года на перекрестке Зиповской и Ростовского шоссе появилась вафельная разметка.

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