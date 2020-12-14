На дорогах Краснодара больше не будут ставить и ремонтировать делиниаторы
Власти Краснодара ответили на запрос портала Юга.ру о делиниаторах на улицах города
С осени 2020 года с дорог кревого центра начали исчезать делиниаторы. В декабре редакция портала Юга.ру направила запрос в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы узнать, сколько делиниаторов было установлено в краевой столице за год, помогли ли они в безопасности дорожного движения и планируют ли власти дальше устанавливать такие разделители на дорогах.
Делиниаторы — это техническое устройство, предназначенное для разделения или перенаправления транспортных потоков. Их устанавливают в местах проведения ремонта дорог, обустройства выделенных полос и на аварийно-опасных участках.
В мэрии Краснодара ответили, установленные делиниаторы помогли водителям соблюдать правила дорожного движения.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, в 2019 году делиниаторы установили на 18 участках дорог. Их общая протяженность — 967 метров. Сейчас функционирует 681 метр делиниаторов на 13 участках. За все время повредились 248 оснований и 412 флажков делиниаторов.
Установка делиниаторов финансировалась из городского бюджета. С 13 декабря прошлого года было выявлено 29 фактов повреждения делиниаторов на общую сумму 2 млн 48 тыс. 336,5 рублей. Во всех случаях ДТП информацию направили в окружные отделения полиции Краснодара.
В МВД рассказали об исходе дел по 23 происшествиям. В 19 случаях дела прекратили в связи с окончанием сроков проведения административного расследования, в двух случаях уголовные дела отказались возбуждать, еще в двух — виновных привлекли к административной ответственности.
В отношении двух привлеченных лиц Центр мониторинга дорожного движения и транспорта подал заявления о страховой выплате на общую сумму 275 тыс. 563,65 рублей. По одному из заявлений страховая компания 8 декабря выплатила 169 тыс. 205,75 рублей.
Поврежденные делиниаторы демонтировали на следующих участках дорог:
- улица Бабушкина — Красная (демонтировано 24 метра);
- улица 1-го Мая от Черкасской до 40-летия Победы (5 метров);
- улица Северная — пересечение с Передовой (57,6 метра);
- улица Ставропольская — пересечение со Старокубанской (29,8 метра);
- улица Селезнева — пересечение со Старокубанской (29,8 метра);
- улица Невкипелого, 6 (12 метров);
- улица Солнечная — пересечение с Ростовским Шоссе (15,8 метра);
- улица Зиповская — пересечение с Ростовским Шоссе (25 метров);
- улица Мачуги — пересечение с Игнатова (10 метров).
Портал Юга.ру спросил, считают ли чиновники эксперимент с установкой делиниаторов удачным.
«Применение делиниаторов является эффективным средством организации дорожного движения, в частности в местах, где другими мерами невозможно обеспечить соблюдение водителями правил движения по полосам», — ответили в мэрии.
Однако из-за многократных повреждений делиниаторов водителями, а также из-за высокой стоимости работ по их восстановлению власти Краснодара решили больше не устанавливать делиниаторы и не чинить сломанные. Тем не менее, в случае необходимости, департамент транспорта и дорожного хозяйства может рассмотреть возможность установки делиниаторов в будущем, заключили в мэрии.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.