На дорогах Краснодара больше не будут ставить и ремонтировать делиниаторы

С осени 2020 года с дорог кревого центра начали исчезать делиниаторы. В декабре редакция портала Юга.ру направила запрос в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы узнать, сколько делиниаторов было установлено в краевой столице за год, помогли ли они в безопасности дорожного движения и планируют ли власти дальше устанавливать такие разделители на дорогах.

Делиниаторы — это техническое устройство, предназначенное для разделения или перенаправления транспортных потоков. Их устанавливают в местах проведения ремонта дорог, обустройства выделенных полос и на аварийно-опасных участках.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, в 2019 году делиниаторы установили на 18 участках дорог. Их общая протяженность — 967 метров. Сейчас функционирует 681 метр делиниаторов на 13 участках. За все время повредились 248 оснований и 412 флажков делиниаторов.

Установка делиниаторов финансировалась из городского бюджета. С 13 декабря прошлого года было выявлено 29 фактов повреждения делиниаторов на общую сумму 2 млн 48 тыс. 336,5 рублей. Во всех случаях ДТП информацию направили в окружные отделения полиции Краснодара.

В МВД рассказали об исходе дел по 23 происшествиям. В 19 случаях дела прекратили в связи с окончанием сроков проведения административного расследования, в двух случаях уголовные дела отказались возбуждать, еще в двух — виновных привлекли к административной ответственности.