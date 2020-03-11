В Краснодаре на перекрестке улиц Зиповской и Ростовского шоссе появилась «вафельница»

В Краснодаре в марте начертили вафельную разметку на еще одном перекрестке

Порталу Юга.ру 11 марта начальник отдела организации дорожного движения городского департамента транспорта Сергей Камынин сообщил, что разметка появилась на пересечении Ростовского шоссе и Зиповской в «нынешние выходные».

В мэрии Краснодара журналисту Юга.ру добавили, что в проработке находятся еще десять городских участков.

«Совместно с ГБУ "Безопасный город" рассматриваем возможность разместить на них вафельные разметки. Это необходимо сделать синхронно с установкой камер на этих участках», — отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

О том, что в Россси появится вафельная разметка, стало известно в ноябре 2016 года. Первая «вафельница» в Краснодаре появилась в начале мая 2018-го на пересечении улиц Северной и Коммунаров, планировалось сделать такую разметку еще на девяти перекрестках. К августу того же года 236 краснодарских водителей получили штраф в 1 тыс. рублей за выезд на вафельную разметку.