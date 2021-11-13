В Краснодаре из-за ремонта будет частично закрыта улица Зиповская

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

С 13 ноября в Краснодаре из-за ремонта водителям будет сложно проехать по улице Зиповской

В Краснодаре начали ремонт улицы Зиповской от Ростовского Шоссе до Московской. Работы продлятся до 27 ноября. На участке дороги выполнят замену старого асфальта, установят новые бордюры и поднимут горловины ливневых колодцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

На время ремонта частично ограничат движение транспорта по одной полосе в обе стороны. Там установят временные знаки и ограждения.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, к ремонту дороги приступают раньше планируемого срока.

«Пока погода позволяет, планируем до середины декабря привести в порядок участок Зиповской — здесь обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части», — добавил Архипов.

Напомним, до 25 декабря частично закрыт проезд по улице Дальней от Гаражной до Рашпилевской. Там реконструируют трубопровод.

Краснодар Ремонт дорог

Новости

На Кубани детям не будут продавать зажигалки
Кубань поставила новый антирекорд по числу заболевших — 420 человек. Самому маленькому пациенту 3 дня
В Краснодаре из-за ремонта будет частично закрыта улица Зиповская
Ректор КубГУ рассказал, отчислят ли студентов за отказ от вакцинации
«Мол, не нужны проблемы». На мусорном полигоне в Белореченске пострадал рабочий. Его родственникам предложили сказать, что мужчина упал дома с крыши
21-летний студент КубГУ умер от коронавируса

Лента новостей

«Вдвое сложнее»
Вчера, 08:45
«Вдвое сложнее»
Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Вчера, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Инклюзивная среда
Вчера, 18:15
Инклюзивная среда
Как в Краснодаре создают среду равных возможностей для разных детей

Реклама на сайте