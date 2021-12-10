В Сочи задержали мужчину, который украл набитый деньгами рюкзак с остановки
В Сочи один мужчина забыл на остановке рюкзак с миллионом рублей, а другой его украл
В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полицейские задержали преступника, который забрал чужой рюкзак с остановки. В рюкзаке лежали документы и миллион рублей. В полицию обратился 42-летний житель Сочи, который ночью забыл рюкзак на автобусной остановке и не обнаружил его, когда вернулся.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. По этим данным составили ориентировку на розыск подозреваемого. Злоумышленником оказался 22-летний неработающий местный житель. Часть денег из рюкзака он потратил на личные нужды, а документы выбросил.
«У следователя особо нет друзей»:
На время предварительного следствия мужчина находится под подпиской о невыезде. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, недавно в Краснодаре из маршрутки украли дневную выручку. В Сочи проводника подозревают в краже подстаканников. В ноябре кубанец украл у родственника полмиллиона рублей, которые тот прятал в тракторном колесе.