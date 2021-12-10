В Сочи задержали мужчину, который украл набитый деньгами рюкзак с остановки

В Сочи один мужчина забыл на остановке рюкзак с миллионом рублей, а другой его украл

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полицейские задержали преступника, который забрал чужой рюкзак с остановки. В рюкзаке лежали документы и миллион рублей. В полицию обратился 42-летний житель Сочи, который ночью забыл рюкзак на автобусной остановке и не обнаружил его, когда вернулся.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. По этим данным составили ориентировку на розыск подозреваемого. Злоумышленником оказался 22-летний неработающий местный житель. Часть денег из рюкзака он потратил на личные нужды, а документы выбросил.