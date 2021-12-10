В Краснодаре из маршрутки украли дневную выручку
9 декабря стало известно, что в Краснодаре неизвестный зашел в салон маршрутки и украл дневную выручку водителя
О происшествии сообщили в телеграм-канале «ЧП Краснодара». По словам автора поста, на остановке около Кооперативного рынка молодой человек зашел в маршрутку и украл дневную выручку водителя — 7 тыс. рублей.
В телеграме опубликовали видео кражи с камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек в медицинской маске и в капюшоне подходит к водительскому креслу, хватает деньги и выходит из маршрутки.
В пресс-службу УВД по Краснодару журналиста Юга.ру 10 декабря рассказали, что заявления о краже не поступало. Но после сообщений в соцсетях полиция назначила проверку.
«Если указанная информация найдет свое объективное подтверждение, то будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы», — добавил начальник пресс-службы Артем Коноваленко.