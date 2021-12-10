В Краснодаре из маршрутки украли дневную выручку

9 декабря стало известно, что в Краснодаре неизвестный зашел в салон маршрутки и украл дневную выручку водителя

О происшествии сообщили в телеграм-канале «ЧП Краснодара». По словам автора поста, на остановке около Кооперативного рынка молодой человек зашел в маршрутку и украл дневную выручку водителя — 7 тыс. рублей.

В телеграме опубликовали видео кражи с камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек в медицинской маске и в капюшоне подходит к водительскому креслу, хватает деньги и выходит из маршрутки.