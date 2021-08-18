В МВД Кубани 17 августа сообщили, что 23-летний житель Отрадненского района пробрался в сарай к своему родственнику и украл 500 тыс. рублей

23-летний парень пришел в дом к своему родственнику и спилил навесной замок на хозяйственной пристройке. Там в тракторном колесе хранились 500 тыс. рублей, которые он украл.

Кубанец обратился в полицию с заявлением о краже. В ходе расследования полицейские выяснили, что деньги украл родственник потерпевшего. Их изъяли и вернули владельцу.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Он находится под подпиской о невыезде. Парню грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в 2018 году в Невинномысске мужчина украл у соседа два велосипеда, бетономешалку, дверь и тележку. А житель Крымского района украл хлебопечку с мультиваркой и спрятал их в лесу.