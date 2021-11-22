В Сочи проводника поезда подозревают в краже подстаканников

О похищении сообщил в полицию руководитель вагонного участка. Он сообщил, что пропало 27 металлических подстаканников.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО рассказали, что в краже подозревают 20-летнего проводника одного из пассажирских поездов. Поздно вечером, когда на территории предприятия никого не было, молодой человек зашел в один из вагонов поезда, прошел в купе проводников и украл подстаканники.

Теперь проводник понесет наказание. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.