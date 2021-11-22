В Сочи проводника поезда подозревают в краже подстаканников

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи возбудили уголовное дело из-за кражи 27 подстаканников в поезде

О похищении сообщил в полицию руководитель вагонного участка. Он сообщил, что пропало 27 металлических подстаканников. 

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО рассказали, что в краже подозревают 20-летнего проводника одного из пассажирских поездов. Поздно вечером, когда на территории предприятия никого не было, молодой человек зашел в один из вагонов поезда, прошел в купе проводников и украл подстаканники.

Теперь проводник понесет наказание. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как писали Юга.ру, в начале ноября в Краснодаре ограбили сосисочную. А до этого сентябре в грабители украли телефон у продавца секс-шопа. 

Кражи Сочи

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