Как на Кубани наказывают за жестокое обращение с животными? Выяснили в МВД и прокуратуре

Прокуратура и полиция Кубани рассказали Юга.ру, сколько в 2020 году возбудили уголовных дел против живодеров и как их наказали

В июле неизвестный в Новороссийске расстрелял собаку на стройплощадке. У животного отсутствовал глаз, а морда была разбита до костей. После этого следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по ч. 1 c. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий). Пострадавшей собаке провели операцию и ее удалось спасти, сообщил портал «Блокнот Новороссийск» .

Юга.ру решили узнать, сколько в 2020 году на Кубани возбудили уголовных дел из-за жестокого обращения с животными и сколько человек получили наказание.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что всего за 2020 год зарегистрировали 17 обращений по ст. 245 УК РФ, уголовных дел возбудили восемь.

Всего по этим делам осудили десять человек: трое получили обязательные работы, ещё трое — исправительные, ещё столько же — штрафы, а один человек — условный срок. Никто из живодеров не получил реального лишения свободы.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю предоставили редакции несколько иную статистику. Так, по данным полиции, в прошлом году в регионе возбудили 18 уголовных дел. В суд направили 9, по семи из которых подсудимых признали виновными.

Впрочем, реальные сроки никто не получил. Все отделались штрафами и обязательными работами.

На Кубани острая проблема жестокого обращения с животными. Юга.ру писали, что в апреле под Краснодаром мужчина убил собаку из пневматического ружья на глазах у ребенка. А в феврале полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело на хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак.