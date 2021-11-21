Собаке, искалеченной живодерами из Пластуновской, впервые в мире успешно установили протезы на все четыре лапы
Кубанской дворняжке по имени Моника в новосибирской клинике успешно установили сразу четыре бионических протеза — это первый в мире подобный случай
В новосибирской ветеринарной клинике «Бэст» свои первые шаги после длительного лечения сделала дворняжка по имени Моника из Краснодарского края. Собаке успешно вживили бионические титановые протезы во все четыре лапы — подобной операции прежде в мире не делал никто.
Почти год назад, 1 декабря, в станице Пластуновской нашли искалеченную дворняжку: кто-то отрубил ей все четыре лапы и бросил умирать. Зоозащитница Марина Гапич отвезла пребывавшее в крайне тяжелом состоянии животное в ветеринарную клинику в Краснодаре, где собаку десять дней выхаживали в реанимации.
После этого было принято решение обратиться за помощью к новосибирскому ветеринарному хирургу Сергею Горшкову, широко известному своим умением приживлять животным бионические протезы взамен утраченных лап.
К операции Монику готовили почти год: ей не хватало веса, и оставшиеся сегменты лап, не получая нагрузок, начали атрофироваться. Так что для начала с собакой долго занимались в бассейне в Краснодаре, а в октябре переправили в Новосибирск.
«Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу», рассказал Сергей Горшков порталу ngs.ru. «Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно. В мире еще нет ни у кого такого опыта. Она уже хорошо опирается на [протезы]. Собака полностью должна восстановиться через 1,5–2 месяца, а пока она будет прихрамывать».
На операцию, изготовление протезов и процедуры по выхаживанию собаки за всё это время ушло порядка 400 тысяч рублей, которые Марина Гапич собирала в качестве пожертвований. Монике продолжают искать новый дом. Пластуновских живодеров, которые покалечили собаку год назад, пока что не нашли.
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