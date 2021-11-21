Собаке, искалеченной живодерами из Пластуновской, впервые в мире успешно установили протезы на все четыре лапы

Кубанской дворняжке по имени Моника в новосибирской клинике успешно установили сразу четыре бионических протеза — это первый в мире подобный случай

В новосибирской ветеринарной клинике «Бэст» свои первые шаги после длительного лечения сделала дворняжка по имени Моника из Краснодарского края. Собаке успешно вживили бионические титановые протезы во все четыре лапы — подобной операции прежде в мире не делал никто.

Почти год назад, 1 декабря, в станице Пластуновской нашли искалеченную дворняжку: кто-то отрубил ей все четыре лапы и бросил умирать. Зоозащитница Марина Гапич отвезла пребывавшее в крайне тяжелом состоянии животное в ветеринарную клинику в Краснодаре, где собаку десять дней выхаживали в реанимации.

После этого было принято решение обратиться за помощью к новосибирскому ветеринарному хирургу Сергею Горшкову, широко известному своим умением приживлять животным бионические протезы взамен утраченных лап.

К операции Монику готовили почти год: ей не хватало веса, и оставшиеся сегменты лап, не получая нагрузок, начали атрофироваться. Так что для начала с собакой долго занимались в бассейне в Краснодаре, а в октябре переправили в Новосибирск.

«Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу», рассказал Сергей Горшков порталу ngs.ru. «Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно. В мире еще нет ни у кого такого опыта. Она уже хорошо опирается на [протезы]. Собака полностью должна восстановиться через 1,5–2 месяца, а пока она будет прихрамывать».