Собаке, искалеченной живодерами из Пластуновской, впервые в мире успешно установили протезы на все четыре лапы

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот из видео Instagram.com/zoo_sos_krd
    © Скриншот из видео Instagram.com/zoo_sos_krd

Кубанской дворняжке по имени Моника в новосибирской клинике успешно установили сразу четыре бионических протеза — это первый в мире подобный случай

В новосибирской ветеринарной клинике «Бэст» свои первые шаги после длительного лечения сделала дворняжка по имени Моника из Краснодарского края. Собаке успешно вживили бионические титановые протезы во все четыре лапы — подобной операции прежде в мире не делал никто.

Почти год назад, 1 декабря, в станице Пластуновской нашли искалеченную дворняжку: кто-то отрубил ей все четыре лапы и бросил умирать. Зоозащитница Марина Гапич отвезла пребывавшее в крайне тяжелом состоянии животное в ветеринарную клинику в Краснодаре, где собаку десять дней выхаживали в реанимации.

После этого было принято решение обратиться за помощью к новосибирскому ветеринарному хирургу Сергею Горшкову, широко известному своим умением приживлять животным бионические протезы взамен утраченных лап.

К операции Монику готовили почти год: ей не хватало веса, и оставшиеся сегменты лап, не получая нагрузок, начали атрофироваться. Так что для начала с собакой долго занимались в бассейне в Краснодаре, а в октябре переправили в Новосибирск.

«Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу», рассказал Сергей Горшков порталу ngs.ru. «Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно. В мире еще нет ни у кого такого опыта. Она уже хорошо опирается на [протезы]. Собака полностью должна восстановиться через 1,5–2 месяца, а пока она будет прихрамывать».

  • © Сергей Горшков, ветеринарная клиника "Бэст" (Новосибирск)
    © Сергей Горшков, ветеринарная клиника "Бэст" (Новосибирск)

На операцию, изготовление протезов и процедуры по выхаживанию собаки за всё это время ушло порядка 400 тысяч рублей, которые Марина Гапич собирала в качестве пожертвований. Монике продолжают искать новый дом. Пластуновских живодеров, которые покалечили собаку год назад, пока что не нашли.

Ранее этой осенью Юга.ру писали о жалобах жителей Туапсе на бесчеловечные методы зачистки города от бездомных собак.

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Собаке, искалеченной живодерами из Пластуновской, впервые в мире успешно установили протезы на все четыре лапы
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