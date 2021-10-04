На Кубани мужчины стреляли в собаку. Полицейский помог животному

Двое мужчин в Тихорецком районе дважды выстрелили в дворнягу, но животному помог полицейский

4 сентября в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что в дежурную часть по Тихорецкому району обратилась общественный инспектор по обращению с животными Светлана Ильина. Она рассказала о жестоком обращении с собакой в станице Терновской.

На место выехал участковый по Тихорецкому району лейтенант полиции Антон Карпетченко. Он установил, что на одной из улиц станицы двое мужчин на автомобиле «Нива» дважды выстрелили в сторону бездомной собаки и скрылись.

Полицейский нашел животное и отвез к ветеринару, который оказал собаке помощь. После этого дворнягу передали общественному инспектору, чтобы отправить в приют.

Напомним, Юга.ру спросили в МВД и краевой прокуратуре о том, как на Кубани наказывают за жестокое обращение с животными.