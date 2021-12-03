«Здесь друзья. И работа». Инклюзивным мастерским в Краснодаре нужна помощь
«Такие дела» открыли сбор для «неПросто мастерских» и рассказали об одном из сотрудников — 21-летнем краснодарце с аутизмом
Люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями после 18 лет остаются без поддержки государства. Их с трудом принимают в образовательные учреждения и на работу. Но в Краснодаре им помогают благотворительные организации — например, в инклюзивных «неПросто мастерских» взрослые с инвалидностью учатся шить, лепить из глины, готовить. И получают деньги за продажу своих изделий.
«Без инклюзии достойной жизни никогда не будет»:
Инклюзивные мастерские открылись в 2019 году — их основала благотворительная организация «Добрый-Юг» на средства президентского гранта. Сейчас проект существует за счет пожертвований. Деньги нужны, чтобы оплачивать работу сотрудников и специалистов, закупать материалы, обновлять оборудование.
Чтобы помочь «неПросто мастерским», достаточно оформить пожертвование (разовое или ежемесячное) на любую сумму.
«Такие дела» рассказали об одном из работников мастерских. Матвею 21 год, у него расстройство аутистического спектра. Его поддерживает семья — мама, младший брат и кот. Матвею важно знакомиться (он запоминает имена с первого раза и насовсем) и слушать радио. В мастерских он пробовал заниматься апсайклингом (там превращают обрезки джинсовой ткани в шоперы и другие вещи), кулинарией (где пекут вафли и сушат фруктовые чипсы), но сильнее всего увлекся керамикой.
Матвей научился не опаздывать на занятия и пользоваться общественным транспортом, чтобы общаться с друзьями, лепить новогодние игрушки из глины и получать вознаграждение за труд. Мама парня Наталья рассказала, что на первую зарплату он купил себе кроссовки и баскетбольный мяч.
«Конечно, за работой Матвея нужно следить: у него плохо получаются сложные процессы. Контроль нужен, если рабочий процесс выполняется в несколько шагов. Матвей не может запомнить, например, последовательность «взял — положил — накрыл, взял — положил — накрыл» и без мастера будет сбивать эти процессы. А когда мастер рядом, у Матвея очень хорошо получается», — объяснили «Такие дела».
Чтобы обеспечить работу мастерских, необходимо собрать 1 млн 136 тыс. рублей. Сейчас собрано около 110 тыс.
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