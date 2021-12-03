«Здесь друзья. И работа». Инклюзивным мастерским в Краснодаре нужна помощь

«Такие дела» открыли сбор для «неПросто мастерских» и рассказали об одном из сотрудников — 21-летнем краснодарце с аутизмом

Люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями после 18 лет остаются без поддержки государства. Их с трудом принимают в образовательные учреждения и на работу. Но в Краснодаре им помогают благотворительные организации — например, в инклюзивных «неПросто мастерских» взрослые с инвалидностью учатся шить, лепить из глины, готовить. И получают деньги за продажу своих изделий.

Инклюзивные мастерские открылись в 2019 году — их основала благотворительная организация «Добрый-Юг» на средства президентского гранта. Сейчас проект существует за счет пожертвований. Деньги нужны, чтобы оплачивать работу сотрудников и специалистов, закупать материалы, обновлять оборудование.

Чтобы помочь «неПросто мастерским», достаточно оформить пожертвование (разовое или ежемесячное) на любую сумму.

«Такие дела» рассказали об одном из работников мастерских. Матвею 21 год, у него расстройство аутистического спектра. Его поддерживает семья — мама, младший брат и кот. Матвею важно знакомиться (он запоминает имена с первого раза и насовсем) и слушать радио. В мастерских он пробовал заниматься апсайклингом (там превращают обрезки джинсовой ткани в шоперы и другие вещи), кулинарией (где пекут вафли и сушат фруктовые чипсы), но сильнее всего увлекся керамикой.