Мальчик со СМА из Тимашевска получил укол «Золгенсма» за 168 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Ильи Худобы, instagram.com/smailik_iluwa
    © Фото из инстаграма Ильи Худобы, instagram.com/smailik_iluwa

Илья Худоба из Тимашевска, которому Моргенштерн помог собрать деньги на лечение, получил укол «Золгенсма»

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевского района болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. На его лечение требовалось 168 млн рублей, чтобы поставить укол препарата «Золгенсма». Больше года родители и волонтеры собирали деньги.

В мае на лечение ребенка 3 млн рублей перевел рэпер Моргенштерн. После этого музыкант продолжил переводить на счет Ильи различные суммы и призывал к этому своих подписчиков. Он проводил прямые эфиры, посвященные сбору средств, разыгрывал своих котят в благотворительной лотерее.

В августе Моргенштерн приехал к мальчику и снял 40-минутный фильм о его семье и рассказал, почему решил помочь ребенку. Видео Моргенштерна существенно ускорило сбор. Утром 14 сентября родители ребенка сообщили, что необходимую сумму удалось собрать.

11 ноября мама Ильи написала в инстаграме, что мальчику поставили инъекцию «Золгенсма». 

«11.11 — официально второй второй день рождения Илюши! А мои вторым днем рождения будет 14.09 — день закрытия сбора», — написала мама Ильи.

Она добавила, что теперь им предстоит долгая и упорная работа по восстановлению.



Благотворительность Медицина

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