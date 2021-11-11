Мальчик со СМА из Тимашевска получил укол «Золгенсма» за 168 млн рублей

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевского района болен спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. На его лечение требовалось 168 млн рублей, чтобы поставить укол препарата «Золгенсма». Больше года родители и волонтеры собирали деньги.

В мае на лечение ребенка 3 млн рублей перевел рэпер Моргенштерн. После этого музыкант продолжил переводить на счет Ильи различные суммы и призывал к этому своих подписчиков. Он проводил прямые эфиры, посвященные сбору средств, разыгрывал своих котят в благотворительной лотерее.

В августе Моргенштерн приехал к мальчику и снял 40-минутный фильм о его семье и рассказал, почему решил помочь ребенку. Видео Моргенштерна существенно ускорило сбор. Утром 14 сентября родители ребенка сообщили, что необходимую сумму удалось собрать.