«Я помогаю, но этого мало». Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап

В сентябре в Краснодаре запустили первое в России приложение «доступной благотворительности» WECAN. Теперь можно тратить деньги на привычные для себя покупки и этим помогать: часть суммы пойдет в благотворительные фонды, которые вы выберете сами. Как получилось объединить людей, фонды и бизнес, как средства попадают к адресатам и во что верят люди, которые хотели бы помочь многим, Юга.ру узнали у Елизаветы Дудкиной, автора идеи нового приложения. Сплошное пятно боли

Елизавете Дудкиной 28 лет. Когда-то Лиза работала на Юга.ру, потом занималась маркетингом, помогала родителям продвигать семейную сыроварню, а недавно подобрала на улице котенка и стала вести блог о воспитании животного. «Я начала донатить в «Краснодог» [приют для животных в Краснодаре. — Прим. Юга.ру] и частным волонтерам, подписываться на тех, кому помогала. В итоге вся лента инстаграма стала сплошным пятном боли. Началась какая-то депрессия. Потому что я поддерживаю кого-то, но этого все равно мало. И из этой грусти нашлось вот такое решение», — рассказала Лиза. К реализации идеи подключились муж Лизы, он разработчик, и трое друзей: тоже разработчик, дизайнер и экономист. На создание приложения и поиск партнеров ушло полгода.

Светлана Галкина, Дарья Брусник, Владислав Новиков, Михаил Дудкин и Елизавета Дудкина — команда разработчиков приложения WECAN © Фото из личного архива Елизаветы Дудкиной

Как работает приложение? Пользователь выбирает акцию, затем фонд, которому хочет помочь, вводит сумму пожертвования и получает QR-код или купон на скидку. Партнеры приложения предлагают скидки и подарки в обмен на донаты в благотворительные организации. Минимальный размер доната устанавливает партнер. Например, мы нашли акцию, где за две чашки кофе можно пожертвовать от 30 рублей. Кофе — по утрам, стрижка — каждый месяц, химчистка одежды и салона машины — раз в сезон. Главная идея WECAN в том, что рутина каждого из нас может решить одну из основных проблем благотворительных фондов — нерегулярность пожертвований. Не все и не всегда могут постоянно выделять деньги на помощь, особенно когда поддержать хочется многих. Оказывается, покупки, которые вы в любом случае совершаете, тоже могут стать источником благотворительной помощи тем, кто в этом нуждается.

© Макеты Елизаветы Дудкиной и Дарьи Брусник

«Людям нравится. Они откликаются как на скидку, так и на отсутствие выигрыша: сколько задонатил, столько и получил», — говорит автор идеи проекта Елизавета Дудкина. Разработчики уверены, что такая модель благотворительности выгодна и для пользователей, и для предпринимателей. Люди получают услугу дешевле или покупают то, что и так бы купили, и при этом помогают. А бизнес обретает новых клиентов, которые разделяют его ценности. «Мы поняли, что можем построить импакт-сообщество. Обычно импакт — это удел больших компаний. А мы объединяем много маленьких бизнесов, чтобы позитивные изменения были измеримы», — добавляет Лиза. Импакт-бизнес — это компании, которые измеряют успех не только прибылью, но и тем, как они влияют на жизнь общества. Главная особенность импакт-предпринимательства в том, что социальные проекты должны решать проблемы в долгосрочной перспективе. Например, не выйти на субботник, а перевести производство на экологичные технологии. Не единоразово помочь деньгами людям с инвалидностью, а предложить кому-то из них работу. Помощь, которую видно

Сейчас в приложении шесть некоммерческих организаций: «Поколение», «Чистая среда», «Комитет против пыток», «Синяя птица», «Краснодог» и «Край добра». Разработчики не берут комиссию с донатов, деньги поступают напрямую в фонды. Пожертвования собирают на конкретные цели. Например, «Поколению» можно отправить донат на инвалидную коляску для Ирины Жиленко, которой ампутировали ногу. А «Чистой среде» пожертвовать на уборку берега реки Кубани в районе Фёдоровского гидроузла. «Мы хотим показать человеку его историю помощи, каждый закрытый сбор. Чтобы он видел, что он каждый день своими обычными действиями помогает решать социальные проблемы», — объясняет Лиза. По ее словам, приложением пользуются люди от 18 до 35 лет. Это прогрессивная молодежь, которая хочет участвовать в социальных проектах и видеть свой КПД. Его сложно отследить, если жертвовать через СМС или ситуативно, на сборы в соцсетях. Девушка сама тратила практически все свободные деньги на импульсивную благотворительность, но понимала, что жертвовать еще больше не в ущерб себе невозможно.

Какие услуги можно выбрать? Мы нашли в приложении парикмахерскую «Волна», кофейни «Зацепи кофе» и «Сгущёнка», тату-салоны, химчистки, фитнес-студии и автомастерские. Всего около 50 партнеров. Сейчас команда ведет переговоры с несколькими барами. «Несмотря на то что участие для партнеров бесплатное, не все готовы были воспринимать идею. Мы пытались договорился с одной кофейней, они не шли на контакт. А потом про нас в соцсетях рассказала девушка, пользователь приложения. В итоге представители кофейни попросили с ними связаться», — рассказала Лиза. Пока весь бизнес — краснодарский. В планах у разработчиков запустить приложение и в других крупных городах России. В перспективе идею хотят монетизировать. «Основная функция приложения не пострадает. Партнеров когда-то станет много, им захочется выделяться. Есть идея сделать на примере Avito и 2gis, у них и главная полезная функция, и платные услуги для продвижения», — говорит Лиза. На сайте WECAN есть интерактивная карта, где можно найти партнеров проекта рядом с домом или на своем ежедневном маршруте.

Карта партнеров © Макет Дарьи Брусник

«Многие смотрят на бизнес как на бесячих богачей, которые обязаны помогать. Но за многими классными товарами и услугами стоят обычные люди, которые не высыпаются, тратят энергию, чтобы крутить колесо прогресса. А если при этом они находят ресурсы на благотворительность — их надо поддерживать. Объединившись, и клиенты, и бизнес, и фонды будут в выигрыше», — подытожила Лиза.