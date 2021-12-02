World of Tanks и «Ростелеком» проведут предновогоднее онлайн-состязание

World of Tanks и «Ростелеком» подарят победителям «Стрима года» видеокарты и игровые призы, регистрация до 12 декабря

Победителей определят в личном зачете, так что создавать команду не надо. Регистрация участников продлится до 12 декабря. Побороться за призы может любой игрок, который провел хотя бы тысячу сражений в режиме «Случайный бой».

World of Tanks при поддержке тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проведет масштабное онлайн-состязание «Стрим года» с 16 по 21 декабря. Игроков ждут виртуальные призы (игровое золото, премиум-танки) и реальные — мощные видеокарты.

Участнику «Стрима года» нужно провести минимум пять случайных боев. Итоговый рейтинг составят на основании суммарного чистого опыта за 5 лучших боев из 30 возможных (не более 5 боев в день).

Абоненты тарифа «Игровой» получат привилегии: из них сформируют отдельный дивизион со своим призовым фондом.

За первое место в дивизионе «Игровой» полагается 20 тыс. игровых монет, премиум-танк VIII уровня Progetto M35 mod. 46 и видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti. Но даже игроки, занявшие места с 2001-го по 5000-е, получат поощрительный приз — умножение опыта в 5 раз на 15 игровых задачах.