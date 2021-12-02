Продукт для защиты виртуальных платформ TIONIX Virtual Security получил новую версию
ИТ-компания «ТИОНИКС» из группы «Ростелеком-ЦОД» обновила продукт для защиты виртуальных платформ
TIONIX Virtual Security защищает от несанкционированного доступа к информации в виртуальной инфраструктуре и может использоваться в государственных и корпоративных информационных системах.
В новой версии появился уникальный для рынка РФ инструмент Security Proxy, позволяющий настроить защиту для внешних сегментов информационной системы, в которых не интегрировано решение «ТИОНИКС». Таким образом, взаимодействие между различными приложениями будет вестись по защищенному интернет-протоколу, что позволяет заказчику избежать сертификации во ФСТЭК собственных программных продуктов.
Разработчики добавили режим экономии аппаратных ресурсов, что повысило производительность системы. Этот режим понадобится при работе в виртуальных средах с высокой нагрузкой и большим число пользователей. Также в обновлении улучшен сервис описания API — это упростило интеграцию с другими информационными системами и позволило использовать протокол аутентификации данных LDAP.
«Разработка хорошего приложения не заканчивается никогда»:
Полностью переработан сервис документации продукта, чтобы технические специалисты смогли в кратчайшие сроки установить TIONIX Virtual Security в информационную систему заказчика. Интерфейс технических спецификаций стал интуитивно понятным, наглядно представлены разнообразные сценарии работы и реакции на разные события безопасности. Ряд изменений получил и пользовательский интерфейс.
«Необходимость перехода на облачные информационные системы давно осознали и в корпоративном, и в государственном секторах. При этом с каждым годом кибератаки становятся все более изощренными, поэтому для виртуальной инфраструктуры необходима надежная защита. TIONIX Virtual Security разработан специально для использования на базе TIONIX Cloud Platform, он также может использоваться с любыми платформами виртуализации, построенными на базе KVM. Новая версия обладает более широким функционалом и возможностями интеграции с другими системами», — сказала менеджер по продукту компании «ТИОНИКС» Наталья Иванова.
TIONIX Virtual Security имеет сертификат ФСТЭК и успешно применяется при необходимости первого класса защищенности против несанкционированного доступа к конфиденциальной информации в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и информационных системах персональных данных.