Продукт для защиты виртуальных платформ TIONIX Virtual Security получил новую версию

TIONIX Virtual Security защищает от несанкционированного доступа к информации в виртуальной инфраструктуре и может использоваться в государственных и корпоративных информационных системах.

В новой версии появился уникальный для рынка РФ инструмент Security Proxy, позволяющий настроить защиту для внешних сегментов информационной системы, в которых не интегрировано решение «ТИОНИКС». Таким образом, взаимодействие между различными приложениями будет вестись по защищенному интернет-протоколу, что позволяет заказчику избежать сертификации во ФСТЭК собственных программных продуктов.

Разработчики добавили режим экономии аппаратных ресурсов, что повысило производительность системы. Этот режим понадобится при работе в виртуальных средах с высокой нагрузкой и большим число пользователей. Также в обновлении улучшен сервис описания API — это упростило интеграцию с другими информационными системами и позволило использовать протокол аутентификации данных LDAP.