«Ростелеком» обновил опции для World of Tanks в тарифе «Игровой»

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новые танки и аккаунт по суперцене для друга: «Ростелеком» обновил тариф «Игровой» для любителей World of Tanks

«Ростелеком» и World of Tanks обновили тариф «Игровой». Теперь подписчикам опции Wargaming доступны три премиум-танка (раньше был всего один), а второй игровой аккаунт для друга или родных можно подключить по суперцене — 390 рублей в месяц. Стоимость самого тарифа не изменится.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что уровень и состав дополнительных танков будет обновляться, а в аккаунте они появятся автоматически. В аккаунте друга будут доступны все преимущества опции Wargaming.

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«Мы утраиваем количество танков, доступных на тарифе «Игровой». А значит, теперь у абонентов еще больше шансов на победу. Пять лет мы наблюдаем, как игроки выручают друг друга в World of Tanks, поэтому предлагаем новую возможность — подключить второй аккаунт со всеми бонусами для близких», — пояснил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» «Ростелекома» Артем Черменин.

«World of Tanks — это прежде всего игра, и мы хотим, чтобы игроки получали от нее максимум наслаждения. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками игроки могут забыть про трудности и просто играть в свое удовольствие», — поделился глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые им характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильное соединение, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователи тарифа могут участвовать в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

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За пять лет на базе «Игрового» тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм». В дополнение к тарифу «Ростелеком» предлагает специальный игровой роутер RT-X от Huawei и опцию «Облачные игры GFN.RU».

В ноябре видеосервис Wink открыл эксклюзивный доступ к документальному фильму Андрея Лошака «Мир танков и людей». Он показывает стиль жизни игроков, опираясь на трогательные личные истории и сюжеты виртуальных сражений. За просмотр фильма до конца ноября Wink подарит игрокам бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря.

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