«Ростелеком» обновил опции для World of Tanks в тарифе «Игровой»

Новые танки и аккаунт по суперцене для друга: «Ростелеком» обновил тариф «Игровой» для любителей World of Tanks

«Ростелеком» и World of Tanks обновили тариф «Игровой». Теперь подписчикам опции Wargaming доступны три премиум-танка (раньше был всего один), а второй игровой аккаунт для друга или родных можно подключить по суперцене — 390 рублей в месяц. Стоимость самого тарифа не изменится. В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что уровень и состав дополнительных танков будет обновляться, а в аккаунте они появятся автоматически. В аккаунте друга будут доступны все преимущества опции Wargaming.

«Мы утраиваем количество танков, доступных на тарифе «Игровой». А значит, теперь у абонентов еще больше шансов на победу. Пять лет мы наблюдаем, как игроки выручают друг друга в World of Tanks, поэтому предлагаем новую возможность — подключить второй аккаунт со всеми бонусами для близких», — пояснил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» «Ростелекома» Артем Черменин. «World of Tanks — это прежде всего игра, и мы хотим, чтобы игроки получали от нее максимум наслаждения. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками игроки могут забыть про трудности и просто играть в свое удовольствие», — поделился глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович. Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые им характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильное соединение, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователи тарифа могут участвовать в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.