«Умный дом» от «Ростелекома» научился управлять техникой REDMOND

Теперь включить умную технику REDMOND можно с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса из любой точки мира, где есть интернет. Для этого достаточно добавить и активировать устройство в личном кабинете «Умного дома».

«Продукция REDMOND стала надежным помощником для 50 млн семей в разных странах. Теперь наши клиенты могут оборудовать привычной техникой свою кухню или комнату. При этом командовать розетками, датчиками и устройствами можно без нажатия кнопок, освободив время для действительно важного — семьи, друзей и увлечений», — отметил директор продуктового офиса «Умный дом» компании «Ростелеком» Алексей Ковалев.

«Умный дом» от «Ростелекома» — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Он автоматически сообщит о проникновении кого-то в квартиру, протечке крана или забытом утюге. А еще включит кондиционер, настроит освещение и откроет жалюзи к приходу хозяина, запомнит другие предпочтения — например, будет кипятить чайник или включать кофемашину к одному и тому же времени каждое утро. Управлять «Умным домом» можно через голосового помощника «Маруся» от Mail.Ru Group.

REDMOND стремится сделать умную технику доступной. В линейке компании есть кухонная техника (микроволновые печи, чайники, грили, мультиварки, миксеры), климатическая (увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы, обогреватели), бытовая (пылесосы, утюги), а также смарт-устройства (умные розетки, системы климат-контроля).