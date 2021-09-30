«Умный дом» от «Ростелекома» научился управлять техникой REDMOND

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Сервис «Умный дом» от «Ростелекома» научился управлять бытовой и климатической техникой REDMOND

Теперь включить умную технику REDMOND можно с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса из любой точки мира, где есть интернет. Для этого достаточно добавить и активировать устройство в личном кабинете «Умного дома».

«Наша философия — делать жизнь клиентов проще и технологичнее»:

«Продукция REDMOND стала надежным помощником для 50 млн семей в разных странах. Теперь наши клиенты могут оборудовать привычной техникой свою кухню или комнату. При этом командовать розетками, датчиками и устройствами можно без нажатия кнопок, освободив время для действительно важного — семьи, друзей и увлечений», — отметил директор продуктового офиса «Умный дом» компании «Ростелеком» Алексей Ковалев.

«Умный дом» от «Ростелекома» — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Он автоматически сообщит о проникновении кого-то в квартиру, протечке крана или забытом утюге. А еще включит кондиционер, настроит освещение и откроет жалюзи к приходу хозяина, запомнит другие предпочтения — например, будет кипятить чайник или включать кофемашину к одному и тому же времени каждое утро. Управлять «Умным домом» можно через голосового помощника «Маруся» от Mail.Ru Group.

REDMOND стремится сделать умную технику доступной. В линейке компании есть кухонная техника (микроволновые печи, чайники, грили, мультиварки, миксеры), климатическая (увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы, обогреватели), бытовая (пылесосы, утюги), а также смарт-устройства (умные розетки, системы климат-контроля).

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«Развитие цифровых технологий, повышение спроса на голосовые ассистенты стимулирует переход на умные приборы. Смартизация — вот что ждет нас в недалеком будущем, поэтому технологическая революция в обустройстве быта неизбежна. Работать в партнерстве с лидерами, работать на опережение, делать будущее доступным сегодня — то, чем необходимо руководствоваться, чтобы двигаться вперед и задавать тренды», — поделился совладелец группы компаний REDMOND Андрей Синявин.

Помимо решения «Умный дом» компания «Ростелеком» предлагает услуги домашнего облачного видеонаблюдения: можно наблюдать за припаркованной машиной, контролировать ремонт, присматривать за детьми и домашними животными. По данным исследования TelecomDaily 2020 года, компания заняла 86% рынка облачного видеонаблюдения РФ для частных клиентов. Кроме того, сервис «Ростелеком. Ключ» позволяет вести видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, включает умный домофон и умный шлагбаум, передает показания приборов учета и др.

Ростелеком Технологии

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