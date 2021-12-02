«ЕвроХим» признали лучшим в сфере корпоративной благотворительности

Программа «20 добрых дел «ЕвроХима» победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности — 2021». Компании Андрея Мельниченко вручили награду в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса».

В честь своего 20-летия «ЕвроХим» запустил в регионах масштабную программу стратегических социальных инвестиций и повышения устойчивости малых городов. Проект «20 добрых дел «ЕвроХима» направлен на создание новейшей социальной инфраструктуры, развитие в малых городах высококлассного образования и человеческого капитала, современной медицины, поддержку локальной культуры, наследия и проектов местных сообществ, создание общественных пространств и обновление городской среды для людей.

Волонтеры «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» тоже присоединились к социальной программе, помогая городу и району: участвовали в мероприятиях по улучшению городской среды и экоакциях, помогали ветеранам и участникам войны, передавали средства индивидуальной защиты в медучреждения, поддерживали приюты для домашних животных. Напомним, в рамках программы «ЕвроХим-БМУ» благоустроит центральную площадь Белореченска.