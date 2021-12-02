«ЕвроХим» признали лучшим в сфере корпоративной благотворительности
«ЕвроХим» наградили за лучшую программу социнвестиций в регионах
Программа «20 добрых дел «ЕвроХима» победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности — 2021». Компании Андрея Мельниченко вручили награду в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса».
Эксперты конкурса выделили несколько современных тенденций, которых должны придерживаться победители:
- переход от благотворительности к целевым социальным инвестициям;
- реальное участие в достижении целей устойчивого развития ООН и национальных проектах России;
- внедрение ESG-практик.
В честь своего 20-летия «ЕвроХим» запустил в регионах масштабную программу стратегических социальных инвестиций и повышения устойчивости малых городов. Проект «20 добрых дел «ЕвроХима» направлен на создание новейшей социальной инфраструктуры, развитие в малых городах высококлассного образования и человеческого капитала, современной медицины, поддержку локальной культуры, наследия и проектов местных сообществ, создание общественных пространств и обновление городской среды для людей.
Волонтеры «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» тоже присоединились к социальной программе, помогая городу и району: участвовали в мероприятиях по улучшению городской среды и экоакциях, помогали ветеранам и участникам войны, передавали средства индивидуальной защиты в медучреждения, поддерживали приюты для домашних животных. Напомним, в рамках программы «ЕвроХим-БМУ» благоустроит центральную площадь Белореченска.
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Ранее благотворительная программа «ЕвроХима» вышла в финал Всероссийского конкурса «МыВместе». А сама компания получила награду Форума доноров «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России». Также «ЕвроХим» победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинациях «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях Covid-19» и «За экологическую ответственность», получил благодарность президента за вклад в развитие российской химической промышленности.
Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» ежегодно проводит Форум доноров — ассоциация грантодающих организаций России. Другая компания Мельниченко, СУЭК, заняла высокое место в рейтинге благотворительности и победила с программами по реализации целей устойчивого развития ООН, по поддержке науки и образования.