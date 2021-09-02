Путин поблагодарил сотрудников «ЕвроХима»
Президент России объявил благодарность коллективу «ЕвроХима» накануне юбилея компании
Президент поблагодарил сотрудников компании «ЕвроХим» за «большой вклад в развитие химической промышленности Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи и в связи с 20-летием образования компании».
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в России и мире. «ЕвроХим» выпускает более 100 видов продуктов и реализует их в сотне стран. Предприятия расположены в восьми регионах России, всего на них работает 26 тыс. человек.
Компанию «ЕвроХим» основал российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко, крупнейший инвестор несырьевого сектора отечественной промышленности (по данным журнала «Эксперт»). Помимо «ЕвроХима» Мельниченко владеет российскими компаниями СУЭК, СГК и НТК.
В пресс-службе компании подчеркнули, что все предприятия холдинга входят в число крупнейших региональных налогоплательщиков, работодателей, региональных заказчиков, инвесторов в экономику и социальную сферу. В 2018–2020 годах налоговые платежи «ЕвроХима» составили 5,3 млрд рублей.