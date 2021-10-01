Форум Доноров наградил соцпрограмму «20 добрых дел «Еврохима»

Партнерский Краснодарский край

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Социальную программу «20 добрых дел «ЕвроХима» отметили наградой Форума Доноров

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко получила награду «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России» от Форума Доноров. Форум — это ассоциация крупнейших российских грантодающих организаций. 

Награду вручили на ежегодной конференции «Благотворительность и социальное инвестирование», где особо отметили заслуги «ЕвроХима»: поддержку некоммерческих организаций и внедрение лучших социальных практик в регионах страны.

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Программу «20 добрых дел «ЕвроХима» приурочили к юбилею — в этом году компании исполнилось 20 лет. На протяжении года «ЕвроХим» развивал инфраструктуру, образование и культуру в небольших городах, где находятся предприятия.

Так, волонтеры «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» активно убирали в садах и парках, высаживали аллеи, навещали ветеранов предприятия и участников войны, дарили подарки детям, передавали медицинское оборудование и расходные материалы в больницы. Благодаря проекту «20 добрых дел «ЕвроХима» в Белореченске реконструируют главную площадь города.

Напомним, итоги волонтерской акции озвучат в начале октября на Слете молодых специалистов «ЕвроХима».

Белореченский район Благотворительность Волонтеры ЕвроХим

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