Форум Доноров наградил соцпрограмму «20 добрых дел «Еврохима»

Награду вручили на ежегодной конференции «Благотворительность и социальное инвестирование», где особо отметили заслуги «ЕвроХима»: поддержку некоммерческих организаций и внедрение лучших социальных практик в регионах страны.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко получила награду «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России» от Форума Доноров. Форум — это ассоциация крупнейших российских грантодающих организаций.

Программу «20 добрых дел «ЕвроХима» приурочили к юбилею — в этом году компании исполнилось 20 лет. На протяжении года «ЕвроХим» развивал инфраструктуру, образование и культуру в небольших городах, где находятся предприятия.

Так, волонтеры «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» активно убирали в садах и парках, высаживали аллеи, навещали ветеранов предприятия и участников войны, дарили подарки детям, передавали медицинское оборудование и расходные материалы в больницы. Благодаря проекту «20 добрых дел «ЕвроХима» в Белореченске реконструируют главную площадь города.

Напомним, итоги волонтерской акции озвучат в начале октября на Слете молодых специалистов «ЕвроХима».