«ЕвроХим» отметил свое 20-летие в Белореченске
20 августа сотрудники белореченского «ЕвроХима» отпраздновали 20-летие компании
Празднование юбилея «ЕвроХима» объединили с Днем города Белореченска.
Праздник для сотрудников компании и жителей города прошел под лозунгом «Помогая миру расти».
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Мероприятия «ЕвроХим-БМУ» стартовали 17 августа и продлились до 22 августа. За эту неделю провели дни открытых дверей компании, экскурсии по Белореченску с углублением в историю химического завода (предшественника «ЕвроХим-БМУ»), бесплатный киносеанс для жителей ближайших поселков в городском Доме культуры, раздали детям бесплатные билеты в парк аттракционов. Также более тысячи горожан поучаствовали в акции «Поймай удачу», которую организовали «ЕвроХим» и управление культуры администрации МО «Белореченский район».
Накануне юбилея на предприятии «ЕвроХим-БМУ» наградили лучших работников.
«Их труд и ответственность помогают компании развиваться и двигаться вперед», — подчеркнули в пресс-службе организации.
Сотрудников поздравили артисты молодежного хора Краснодарской филармонии, танцоры театра «Капучино» и артисты Районного дома культуры.
Торжественные мероприятия посетили замглавы дивизиона «Удобрения» компании «ЕвроХим» Виктор Кайль, замруководителя краевого департамента промышленной политики Михаил Дорожков, глава администрации МО «Белореченский район» Александр Шаповалов, глава Белореченского городского поселения Александр Абрамов, председатель районного совета Татьяна Марченко.
«ЕвроХиму» — 20 лет. За это время компания выросла в гиганта по производству минеральных удобрений. Теперь она объединяет более 25 тыс. человек в 40 странах мира. И ровно 19 лет назад «Белореченские минеральные удобрения» стали частью большой и дружной семьи «ЕвроХим», химический завод получил второе рождение», — прокомментировал исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Паршаков.