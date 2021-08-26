«ЕвроХим» отметил свое 20-летие в Белореченске

Праздник для сотрудников компании и жителей города прошел под лозунгом «Помогая миру расти».

Мероприятия «ЕвроХим-БМУ» стартовали 17 августа и продлились до 22 августа. За эту неделю провели дни открытых дверей компании, экскурсии по Белореченску с углублением в историю химического завода (предшественника «ЕвроХим-БМУ»), бесплатный киносеанс для жителей ближайших поселков в городском Доме культуры, раздали детям бесплатные билеты в парк аттракционов. Также более тысячи горожан поучаствовали в акции «Поймай удачу», которую организовали «ЕвроХим» и управление культуры администрации МО «Белореченский район».

Накануне юбилея на предприятии «ЕвроХим-БМУ» наградили лучших работников.

«Их труд и ответственность помогают компании развиваться и двигаться вперед», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Сотрудников поздравили артисты молодежного хора Краснодарской филармонии, танцоры театра «Капучино» и артисты Районного дома культуры.