В Москве прошел экологический форум для промышленников и предпринимателей

На экофоруме в Москве обсудили, как бизнес и государство придут к экономике замкнутого цикла

Участники обсудили, какие изменения нужно внести в природоохранное законодательство, и описали их в резолюции по итогам форума. Изменения касаются отношения к вскрышным породам, технологизации предприятий, ответственности производителей товаров и упаковки, льготного финансирования зеленых проектов, ликвидации последствий советской хоздеятельности.

В ноябре в Москве прошел Экологический форум Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Сквозной темой выступлений стало взаимодействие власти и бизнеса в вопросах охраны природы.

«Вопросы окружающей среды в последние годы занимают одно из центральных мест в повестке бизнес-сообщества. Ужесточение госконтроля и регулирования в сфере промышленной экологии — устойчивая тенденция не только в России, но и в других странах», — напомнил глава РСПП Александр Шохин.

Спикеры отметили, что некоторые нормы природоохранного законодательства устарели — например, закон до сих пор считает отходами «вскрышу», отработанную горную породу. Сейчас ее просто складывают рядом с местами добычи полезных ископаемых. Но, как отметил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вскрышные породы можно и нужно использовать в строительстве дорог и зданий.

Модератором форума выступил первый зампред Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Он привел примеры удачных совместных с госструктурами проектов — например, с конца 2020 года РСПП и Минприроды готовили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который в октябре правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

«Мы договорились, что если предприятие находится внизу по течению и получает фоновое значение, отличное от нуля, то такое же фоновое значение должно быть у него на сбросе. Есть шанс, что до конца года этот вопрос решится», — рассказал Нечаев.