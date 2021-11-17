В Москве прошел экологический форум для промышленников и предпринимателей

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  • © Фото Михаила Архипова, LENTA.RU
    © Фото Михаила Архипова, LENTA.RU

На экофоруме в Москве обсудили, как бизнес и государство придут к экономике замкнутого цикла

В ноябре в Москве прошел Экологический форум Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Сквозной темой выступлений стало взаимодействие власти и бизнеса в вопросах охраны природы.

Участники обсудили, какие изменения нужно внести в природоохранное законодательство, и описали их в резолюции по итогам форума. Изменения касаются отношения к вскрышным породам, технологизации предприятий, ответственности производителей товаров и упаковки, льготного финансирования зеленых проектов, ликвидации последствий советской хоздеятельности.

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«Вопросы окружающей среды в последние годы занимают одно из центральных мест в повестке бизнес-сообщества. Ужесточение госконтроля и регулирования в сфере промышленной экологии — устойчивая тенденция не только в России, но и в других странах», — напомнил глава РСПП Александр Шохин.

Спикеры отметили, что некоторые нормы природоохранного законодательства устарели — например, закон до сих пор считает отходами «вскрышу», отработанную горную породу. Сейчас ее просто складывают рядом с местами добычи полезных ископаемых. Но, как отметил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вскрышные породы можно и нужно использовать в строительстве дорог и зданий.

Модератором форума выступил первый зампред Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Он привел примеры удачных совместных с госструктурами проектов — например, с конца 2020 года РСПП и Минприроды готовили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который в октябре правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

«Мы договорились, что если предприятие находится внизу по течению и получает фоновое значение, отличное от нуля, то такое же фоновое значение должно быть у него на сбросе. Есть шанс, что до конца года этот вопрос решится», — рассказал Нечаев.

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Он также сообщил, что РСПП предложил подготовить единый законопроект по экологии замкнутого цикла и описать в нем, как должны трансформировать и использовать разные отходы.

«Мы в этой работе готовы играть главную скрипку, компетенции по всем отраслям у нас есть. А самое главное — в конце работы над законом мы будем готовы к его реализации», — добавил Нечаев.

Один из тезисов форума — промышленные предприятия должны быть не только экологически ответственными, но и экологически открытыми. Например, «ЕвроХим» и «Экологическая защита» уже шесть лет проводят конкурс экопроектов среди старшеклассников «Поколение века». В этом году проект тульских школьников даже победил в конкурсе Eco Best Award.

ЕвроХим Министерство природных ресурсов и экологии РФ Форумы Экология

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