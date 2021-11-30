Совет законодателей Кубани одобрил инициативы ЗСК

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ЗСК
    © Фото пресс-службы ЗСК

Предложения комитетов Заксобрания Кубани внесут в Госдуму и рассмотрят на федеральном уровне

30 ноября Совет законодателей Кубани обсудил и одобрил предложения Заксобрания Краснодарского края по изменениям в законодательство страны. Рассказываем, что именно изменится, если поправки примут на федеральном уровне.

Субсидии для сельскохозяйственных вузов 

Депутаты предложили устранить несогласованность некоторых норм Бюджетного кодекса с федеральным законом о развитии сельского хозяйства. Например, сейчас законодательство ограничивает субсидирование научных и образовательных учреждений — они не получают выплаты наравне с сельхозпроизводителями. При этом отраслевые вузы тратят большие суммы на покупку качественных семян и посадочного материала. Изменения кодекса позволят компенсировать часть расходов, повысят эффективность научных исследований и уровень выпускников аграрных вузов.

По мнению главы ЗСК и председателя Совета Юрия Бурлачко, господдержка научных и образовательных учреждений, которые производят сельхозпродукцию, — важная составляющая развития агропромышленного комплекса края и страны.

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«Ведь именно такие организации показывают высокий уровень из-за наличия учебно-опытных и учебно-производственных подразделений», — подчеркнул Бурлачко.

Аренда участков с лесополосами

Депутаты ЗСК предложили стимулировать потенциальных арендаторов к оформлению прав на земельные участки, занятые лесополосами. Количество лесозащитных насаждений уменьшается с каждым годом, но сельхозпроизводители не арендуют участки с лесополосами — из-за экономической нагрузки и дополнительных обязательств. Новые положения Земельного кодекса упростят процедуры аренды и привлекут арендаторов.

«Данный законопроект, безусловно, заслуживает поддержки. Лесополосы помогают не только сохранять в почве достаточное количество влаги, но и защищают ее от эрозии. Поправки позволят минимизировать негативные последствия антропогенной нагрузки на почву и стимулируют сельхозпроизводителей к аренде участков с лесозащитными насаждениями», — сказал Бурлачко.

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Займы для предпринимателей 

На заседании обсудили изменения, о которых просили предприниматели у краевого фонда микрофинансирования. Согласно поправкам, максимально возможная сумма займа у микрофинансовых организаций для предпринимателей вырастет с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. В ЗСК уверены, что это поможет малому и среднему бизнесу, а еще — реализации одного из нацпроектов.

Местное самоуправление

Поправки, которые предложили в ЗСК, касаются территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Сейчас единых требований к таким организациям и их деятельности нет. Отсутствуют также правовой статус у членов ТОС, гарантии для общественников, подотчетность ТОС перед населением. Изменения федерального закона устранят пробелы в регулировании этой сферы. 

Что еще?

Совету представили поправки в федеральный закон о промышленной политике и положения Бюджетного кодекса, регулирующие межбюджетные отношения. 

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Кроме того, члены Совета обсудили состояние инженерной защиты территорий в зонах подтопления и затопления — ранее глава ЗСК поручил подготовить предложения по изменениям в Водный кодекс. 

На заседании также утвердили новый состав Совета. Бурлачко рассказал, что в него вошло 47 человек. Это сенаторы РФ, избранные от края депутаты Госдумы, члены ЗСК, председатели представительных органов муниципальных образований.

Что дальше?

Все одобренные инициативы ЗСК были внесут в Госдуму и рассмотрят уже на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Госдума РФ Законодательство Законопроекты ЗСК Юрий Бурлачко

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