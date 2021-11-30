Совет законодателей Кубани одобрил инициативы ЗСК
Предложения комитетов Заксобрания Кубани внесут в Госдуму и рассмотрят на федеральном уровне
30 ноября Совет законодателей Кубани обсудил и одобрил предложения Заксобрания Краснодарского края по изменениям в законодательство страны. Рассказываем, что именно изменится, если поправки примут на федеральном уровне.
Субсидии для сельскохозяйственных вузов
Депутаты предложили устранить несогласованность некоторых норм Бюджетного кодекса с федеральным законом о развитии сельского хозяйства. Например, сейчас законодательство ограничивает субсидирование научных и образовательных учреждений — они не получают выплаты наравне с сельхозпроизводителями. При этом отраслевые вузы тратят большие суммы на покупку качественных семян и посадочного материала. Изменения кодекса позволят компенсировать часть расходов, повысят эффективность научных исследований и уровень выпускников аграрных вузов.
По мнению главы ЗСК и председателя Совета Юрия Бурлачко, господдержка научных и образовательных учреждений, которые производят сельхозпродукцию, — важная составляющая развития агропромышленного комплекса края и страны.
«Ведь именно такие организации показывают высокий уровень из-за наличия учебно-опытных и учебно-производственных подразделений», — подчеркнул Бурлачко.
Аренда участков с лесополосами
Депутаты ЗСК предложили стимулировать потенциальных арендаторов к оформлению прав на земельные участки, занятые лесополосами. Количество лесозащитных насаждений уменьшается с каждым годом, но сельхозпроизводители не арендуют участки с лесополосами — из-за экономической нагрузки и дополнительных обязательств. Новые положения Земельного кодекса упростят процедуры аренды и привлекут арендаторов.
«Данный законопроект, безусловно, заслуживает поддержки. Лесополосы помогают не только сохранять в почве достаточное количество влаги, но и защищают ее от эрозии. Поправки позволят минимизировать негативные последствия антропогенной нагрузки на почву и стимулируют сельхозпроизводителей к аренде участков с лесозащитными насаждениями», — сказал Бурлачко.
Займы для предпринимателей
На заседании обсудили изменения, о которых просили предприниматели у краевого фонда микрофинансирования. Согласно поправкам, максимально возможная сумма займа у микрофинансовых организаций для предпринимателей вырастет с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. В ЗСК уверены, что это поможет малому и среднему бизнесу, а еще — реализации одного из нацпроектов.
Местное самоуправление
Поправки, которые предложили в ЗСК, касаются территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Сейчас единых требований к таким организациям и их деятельности нет. Отсутствуют также правовой статус у членов ТОС, гарантии для общественников, подотчетность ТОС перед населением. Изменения федерального закона устранят пробелы в регулировании этой сферы.
Что еще?
Совету представили поправки в федеральный закон о промышленной политике и положения Бюджетного кодекса, регулирующие межбюджетные отношения.
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Кроме того, члены Совета обсудили состояние инженерной защиты территорий в зонах подтопления и затопления — ранее глава ЗСК поручил подготовить предложения по изменениям в Водный кодекс.
На заседании также утвердили новый состав Совета. Бурлачко рассказал, что в него вошло 47 человек. Это сенаторы РФ, избранные от края депутаты Госдумы, члены ЗСК, председатели представительных органов муниципальных образований.
Что дальше?
Все одобренные инициативы ЗСК были внесут в Госдуму и рассмотрят уже на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании.