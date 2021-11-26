Депутаты Кубани расширили господдержку для виноградарей и виноделов

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы ЗСК
    © Изображение пресс-службы ЗСК

25 ноября на сессии Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели поправки в документ, регулирующий виноградарство и виноделие в регионе

Внесение изменений в профильный нормативный правовой акт (НПА) депутаты обсудили в октябре и приняли законопроект в первом чтении.

Доработанный документ представил замруководителя ЗСК, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и продовольствию Александр Трубилин. Он напомнил, что профильный краевой закон корректируется в связи с совершенствованием федерального законодательства. И одно из его новых положений — конкретизация целей, на которые государство будет направлять финансовую помощь.

Теперь виноградари и виноделы региона могут рассчитывать на компенсацию расходов на покупку отечественных саженцев, на закладку лозы и уход за нею, включая покупку и установку шпалер, противоградовой сетки, мелиорацию (в том числе монтаж систем ирригации и орошения), раскорчевку старых виноградников и рекультивацию раскорчеванной земли.

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В 2022 году из общей суммы, отведенной на развитие сельского хозяйства по краевой госпрограмме, на поддержку виноградарства и виноделия запланировано почти 730 млн рублей.

В итоге закон об изменениях в профильный НПА приняли во втором чтении. Комментируя решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что виноградарство всегда будет одним из самых трудоемких и сложных направлений в АПК.

«Помощь отраслевикам сегодня действительно необходима. Качество кубанского вина высоко ценят далеко за пределами края — и в России, и за рубежом. К тому же отрасли есть куда расти — для закладки плантаций в регионе немало пригодных земель. Нам остается формировать законодательную базу, которая обеспечит кубанскому виноградарству стабильное развитие», — заключил Бурлачко.

Вино ЗСК Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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