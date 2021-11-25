Депутаты Кубани приняли проект бюджета на три года в первом чтении
25 ноября руководитель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел очередную, 62-ю сессию. В ее работе поучаствовал прокурор края Сергей Табельский
Ноябрьская сессия традиционно была посвящена финансово-экономическим вопросам. Главный из них — законопроект о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Его представил врио министра финансов Александр Кнышов. По его словам, объем доходов бюджета на следующий год составит около 337 млрд рублей, что выше планов на 2021 год. Более 68% расходов относятся к социальной сфере. Реализация 26 госпрограмм составит 95,1% всех расходов.
Бурлачко отметил, что сохранение социальной ориентированности бюджета — один из ключевых принципов, от которого администрация и ЗСК никогда не отступали. По его мнению, доходная часть бюджета на очередной год показывает, что, несмотря на все сложности пандемии, кубанская экономика отыграла позиции и продолжает развитие.
«Свидетельство тому — рост поступлений от налога на прибыль организаций и НДФЛ в доходной части краевого бюджета. Наша задача как законодателей — закрепить эти тенденции и далее совместно с высшим органом исполнительной власти края формировать законодательные условия для ее устойчивого роста», — заявил Бурлачко.
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Он добавил, что наряду с основной статьей расходов — социальной сферой — проект бюджета предусматривает и поддержку базовых отраслей экономики. Значительные средства будут вложены в поддержку курортов и туризма. Госпрограмма развития АПК предусматривает широкий спектр мер господдержки подотраслей АПК, помощь малому агробизнесу и комплексное развитие сельских территорий. Также власть намерена продолжить поддержку малого бизнеса — его численность в крае составляет 270 тыс. субъектов.
«Таким образом, на обсуждение выносится бюджет развития, который создает основания для устойчивого роста кубанской экономики, развития рынка труда и повышения благосостояния населения», — пояснил Бурлачко.
По бюджету высказались и представители парламентских фракций. Руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко отметил, что она подготовила свои предложения по корректировке параметров краевой казны. Руководитель фракции ЛДПР Иван Тутушкин поддержал обсуждаемый законопроект.
Бурлачко заверил, что ряд предложений будет учтен при подготовке документа ко второму чтению. Основная их часть войдет в законопроект о внесении изменений в феврале следующего года. В итоге законопроект о краевом бюджете на три года поддержало большинство, и он был принят в первом чтении.