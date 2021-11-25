Депутаты Кубани приняли проект бюджета на три года в первом чтении

Ноябрьская сессия традиционно была посвящена финансово-экономическим вопросам. Главный из них — законопроект о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.



Его представил врио министра финансов Александр Кнышов. По его словам, объем доходов бюджета на следующий год составит около 337 млрд рублей, что выше планов на 2021 год. Более 68% расходов относятся к социальной сфере. Реализация 26 госпрограмм составит 95,1% всех расходов.



Бурлачко отметил, что сохранение социальной ориентированности бюджета — один из ключевых принципов, от которого администрация и ЗСК никогда не отступали. По его мнению, доходная часть бюджета на очередной год показывает, что, несмотря на все сложности пандемии, кубанская экономика отыграла позиции и продолжает развитие.



«Свидетельство тому — рост поступлений от налога на прибыль организаций и НДФЛ в доходной части краевого бюджета. Наша задача как законодателей — закрепить эти тенденции и далее совместно с высшим органом исполнительной власти края формировать законодательные условия для ее устойчивого роста», — заявил Бурлачко.