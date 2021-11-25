На Кубани ежегодно будут выделять почти 400 млн рублей на бесплатное питание школьников с инвалидностью и с ОВЗ

25 ноября депутаты ЗСК внесли изменения в краевой закон об образовании. Это нужно для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали горячее питание в школах, а учителя — доплаты

Таких школьников в регионе около 30 тысяч. На их питание каждый год из краевого бюджета будут выделять 391 млн рублей, рассказал председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

В закон об образовании внесли дополнение в части софинансирования расходов муниципалитетов, чтобы дети с инвалидностью и ОВЗ, посещающие муниципальные общеобразовательные школы Кубани, могли получать бесплатное горячее питание.

Кроме этого, в законе закрепили порядок направления средств на доплаты за классное руководство педагогам в виде субвенции. Также установили доплаты в 3 тыс. рублей молодым учителям (младше 35 лет), — раньше их направляли в размере субвенции, исчисленной по нормативам подушевого финансирования.

Деньги на эти цели начнут выделять с 2022 года, отметили в пресс-службе Законодательного собрания края.

«Решен вопрос, который уже достаточно давно волновал и педагогов, и родительскую общественность. За счет краевого бюджета будет осуществляться горячее питание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах. Средства на 2022 год уже предусмотрены. Кроме того, закон упорядочивает процесс выплат за классное руководство и молодым специалистам. Это станет хорошим стимулом в их работе», — прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.