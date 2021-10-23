В МВД обнаружили, что в Краснодаре из бюджета похитили 880 тыс. рублей при ремонте дороги. Накануне в кабинете вице-мэра, курирующего это направление, прошли обыски

В пресс-службе МВД Кубани вечером 23 октября сообщили, что при ремонте одного из участков дорог в краевом центре (каком именно — не уточняется) была похищена крупная сумма денег из бюджета. Об этом узнали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Краснодара во время оперативно-розыскных мероприятий.

Известно, что гендиректор непубличного акционерного общества (какого именно — не уточняется) использовал свое служебное положение и вступил в сговор с «неустановленными лицами». Был заключен муниципальный контракт по ремонту дороги, но деньги — около 880 тыс. рублей — похитили.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении гендиректора и неустановленных лиц. Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.