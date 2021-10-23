В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с ремонтом дорог. Вице-мэр Доронин объяснил журналистам ситуацию
В МВД обнаружили, что в Краснодаре из бюджета похитили 880 тыс. рублей при ремонте дороги. Накануне в кабинете вице-мэра, курирующего это направление, прошли обыски
В пресс-службе МВД Кубани вечером 23 октября сообщили, что при ремонте одного из участков дорог в краевом центре (каком именно — не уточняется) была похищена крупная сумма денег из бюджета. Об этом узнали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Краснодара во время оперативно-розыскных мероприятий.
Известно, что гендиректор непубличного акционерного общества (какого именно — не уточняется) использовал свое служебное положение и вступил в сговор с «неустановленными лицами». Был заключен муниципальный контракт по ремонту дороги, но деньги — около 880 тыс. рублей — похитили.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении гендиректора и неустановленных лиц. Проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.
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Отметим, что в тот же день в кабинете замглавы Краснодара Артема Доронина, который курирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства, прошли обыски. Официальных комментариев по этой ситуации не было, однако телеграм-канал Kub Mash опубликовал аудиозапись разговора с Дорониным.
Чиновник рассказал журналистам, что ничего не знает об отмывании денег, потому что ремонтом дорог занималось краевое предприятие. Он также выразил надежду, что законность обысков в мэрии проверит прокуратура.
«Я на рабочем месте сегодня был. Через час после того, как пришли, я рабочее место особо не покидал никуда. Я даже не в качестве ни свидетеля, никого, просто прошли обыски. Наверное, потому что я заместитель, курирую данное направление. Я считаю, что это чистый заказ. Я думаю, что надзорные органы должны разобраться в этом во всём», — прокомментировал Доронин.
РБК Краснодар со ссылкой на источник сообщил, уголовное дело могли возбудить против гендиректора НАО «ДСУ-1» Игора Титаева.